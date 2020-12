Piden mesas para rendir en las carreras de Turismo de la UNSL

La pandemia impactó en los estudiantes universitarios quienes, ante la imposibilidad de asistir a las casas de estudio, perdieron tiempo y tuvieron que modificar sus agendas. La Facultad de Turismo y Urbanismo de la sede de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) en Villa de Merlo no fue ajena al contexto. La mayor parte del alumnado esperaba que las autoridades abrieran mesas de exámenes en diciembre, incluso con la mirada puesta en los recursos digitales para rendir a distancia. Sin embargo, tras una votación, el Consejo Académico Consultivo rechazó esa posibilidad.

"Todos los años hay exámenes en esta fecha. Hace unos meses enviamos una nota al rectorado en la que pedimos instancias para noviembre y diciembre; lo mismo hicieron otras facultades y finalmente aprobaron la de noviembre. Luego se pidió a la facultad que habilitara diciembre, ya que es una oportunidad que aprovechan quienes están sobre el final de la carrera o quieren ponerse al día para poder rendir otras materias correlativas. En cualquier caso, rendir es un derecho. Cuando se presentó la nota, el planteo se aprobó en otras facultades pero no sucedió en Turismo y Urbanismo. La semana pasada presentamos otro escrito en el que pedimos rever la medida", señaló la titular de la Agrupación Unidad Estudiantil, Julieta Atencia Bonilla.

Esperan una respuesta

Manifiestan que por el momento la única respuesta de las autoridades de la facultad, que reúne siete carreras, es que si abren las mesas no habrá concurrencia; también remarcan que el cuatrimestre no culminaría en diciembre, sino en febrero. Los estudiantes aguardan respuesta a la última nota presentada, pero entienden que los tiempos son muy acotados y las chances de rendir se desvanecen.

"Si bien estas instancias son especiales por el año particular, no solicitamos mesas de más, es decir, son las que por lo general se aprovechan en diciembre, tanto para quienes van al final de cuatrimestre o necesitan aprobar materias del año anterior", remarcó.

En Merlo, donde la facultad no está normalizada, el decano, quien preside el Consejo Académico Consultivo, define este tipo de cuestiones.

"Si bien se lleva a cabo una votación, es una formalidad. Aun así, en la votación lo rechazaron. Las oposiciones fueron desde la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), que ya se había manifestado en contra en otras facultades. Queremos dialogar. Es una posibilidad para ver que uno se puede recibir", afirmó Ignacio Masvidal Mares, integrante del centro de estudiantes.

Lamentó que la primera promoción de la Licenciatura en Turismo aún no pueda graduarse. Según indicó, hace dos años debería haber egresado la primera camada de alumnos.

La alumna de las licenciaturas en Turismo y Hotelería, Manuela Climent, coincidió con sus compañeros y remarcó que hace dos años está con su plan de tesis. Siente que lo que ocurre en la facultad es un abandono hacia los alumnos. "No contestan los mails ni dan soluciones. A mí se me vencen los plazos y tendría que cursar nuevamente el plan de tesis. Cuestión que no estoy en condiciones de hacerlo porque hago otra carrera a la par", dijo.

"Esto contribuye a la desmotivación total, que lleva a querer abandonar o buscar otras alternativas. Actualmente curso la Licenciatura en Nutrición a la par, no abandono turismo porque fueron 4 años de cursada. La pandemia o la conectividad no son excusas, se puede rendir online", dijo.