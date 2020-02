A trabajar en bici: un hábito cada vez más frecuente en el centro

Durante la semana, las veredas de las dos calles principales del centro comercial, Lavalle y Pedernera, están atiborradas de bicicletas. Por cada cuadra hay unas 8 o 10 atadas con candado en algún árbol o columna de alumbrado. Es que son cada vez más los empleados y propietarios de comercios y empresas que eligen esos rodados para ir a trabajar. Aseguran que los beneficios son múltiples y que no solo están vinculados a la salud, por incorporar o aumentar la rutina de ejercicios, sino también por el factor económico. En sintonía, en las bicicleterías comentaron que, debido a este hábito, en la última temporada incrementaron las ventas.

“Es saludable y muy práctico, al principio me costó un poco ya que estaba acostumbrado a venir en moto o en auto, pero en poco tiempo me adapté y ahora no la cambio por nada porque no hay diferencias en el tiempo. Me hace bien y los gastos que tenía antes los destiné a otras cosas”, explicó Gastón Suárez, un empleado de una empresa telefónica, que hace un año incorporó este nuevo medio y realiza cuatro viajes por día, de lunes a sábado.

Los trabajadores coincidieron en que los aumentos de la nafta, el boleto del transporte público y la tarifa de los taxis y remises fueron algunos de los motivos por el que modificaron su forma de ir al trabajo. Para algunos, además de generar un alto costo, muchas veces terminaba siendo un problema. “Cada vez que había paro de colectivos se complicaba porque encima había demanda en los remises. Como consecuencia llegaba tarde y además hacía dos viajes caminando para ahorrar un poco, si no en el día me gastaba $600. Entonces ahora hace seis meses que manejo mis tiempos, no gasto tanta plata porque la bici tiene poco mantenimiento y llego con otra energía al local”, destacó Noelia Páez, quien atiende un comercio de ropa sobre Pedernera.

Además de ahorrar en combustible y en el estacionamiento medido, hacer ejercicios y una mejora en el humor, los ciclistas dicen que hay otros beneficios al andar en dos ruedas. “Antes llegaba a casa y tenía que ir a un gimnasio o salía a caminar.

Ahora pedaleo más de 20 kilómetros por día y a ese tiempo que ocupaba ahora lo disfruto con mis hijos. Aprendí que es lo más sano para nosotros y también para el medio ambiente”, señaló Susana Pared, otra comerciante.

En las bicicleterías aseguran que adquirir una para ese fin es la mejor inversión que puede hacer una persona, ya que las formas de pago son accesibles: con tarjetas de crédito hasta en 18 cuotas, y hay descuentos al contado. Y aclaran que al ahorrar en otros medios resulta mucho más fácil pagarla.

"Las bicicletas se vendieron siempre, pero lo cierto es que desde la primavera hasta ahora la demanda aumentó mucho. De las 100 que vendemos por mes, el 80% nos dicen que es para ir a trabajar, estudiar o para uso diario", explicó Ariel García, el propietario de "Center Bike".

A la hora de comprar uno de estos vehículos, hay que tener en cuenta varios gastos. Los modelos estándar van desde los 9 hasta los 14 mil pesos. Pero si se buscan características más profesionales, como el cuadro de aluminio y más velocidades, el valor se eleva desde 17 hasta 25 mil pesos. Además, los que quieran sumarle el kit de seguridad, el inflador y un candado, deberán disponer de unos 1.500 pesos.

"Esa sería la máxima inversión que harían como para arrancar. Después hay otras mucho más caras, pero no se justifica el gasto para cumplir esa necesidad", añadió García.