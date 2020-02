Recuperan 2 bicicletas valuadas en $135 mil

Uno fue ubicado en San Luis y el otro, en Villa Mercedes. La víctima del robo las reconoció como propias.

Silvio Alcaraz y Gonzalo Sebastián Escudero son internos de la Penitenciaría de San Luis desde hace casi diez días. Sin embargo, los policías del Departamento de Investigaciones no dejan de hallar pruebas que, de alguna manera, no hacen más que confirmar que no fueron enviados a la cárcel en vano, sino que están ahí con justa razón. Los efectivos encontraron otras dos bicicletas que robaron en el barrio Cerros Colorados. A una la hallaron en San Luis y a la otra, en Villa Mercedes. Entre las dos tendrían un valor que ronda los 135 mil pesos. La víctima ya las reconoció como suyas.

Si bien los investigadores no dejaron trascender los domicilios exactos donde recuperaron los rodados, sí informaron que, en el caso de Villa Mercedes, lo ubicaron cerca de la plaza Pedernera y, en el caso de la capital puntana, lo localizaron también en zona céntrica, dentro de las llamadas cuatro avenidas.

En Villa Mercedes encontraron una bicicleta tipo mountain bike, Venzo, negra con detalles celestes y rosas. Y, en San Luis, otra del mismo tipo, marca Raleigh, blanca con vivos negros y con palancas y trabas de competición, precisó el comisario mayor Roberto Molina, director general de Investigaciones.

Según trascendió, los domicilios donde secuestraron los vehículos serían de personas que los habrían comprado de buena fe.

De las bicicletas robadas a Gonzalo Páez, en la manzana 40 del barrio Cerros Colorados, solo restan dos por encontrar. Pero los investigadores ya tendrían pistas de dónde podrían estar.

El damnificado denunció que el martes del robo llegó a su casa cerca de las 18:40 y notó que el candado del portón de la vivienda estaba violentado.

Le habían saqueado una bicicleta Raleigh, una Venzo, una Spesialzed, rodado 28 y una rodado 29; tres juegos de ruedas Shimano, herramientas y repuestos para bicicletas; un televisor LCD 32 pulgadas; un decodificador; un celular; un estéreo; una tablet; dos cascos, un par de lentes, un par de zapatos y un traje para ciclismo; una valija; una horquilla; cuatro pares de zapatillas deportivas y varias prendas de vestir. Algunos de esos rodados eran de Páez y otros de clientes que se las habían llevado para que las reparara, porque ahí tiene su taller.