La Toma: buscan controlar la población de perros callejeros

La Municipalidad de La Toma comenzará una campaña de castración masiva de perros callejeros ante la superpoblación de estos animales que existe en la localidad. El jefe comunal Ernesto "Pipi" Ali dijo que si bien no hay una fecha determinada de inicio de la medida, aseguraron que la idea es que pueda empezar en los próximos días.

La Comuna trabajará en forma conjunta con la ONG "Dulces Callejeros" y los veterinarios de la zona, quienes serán los encargados de realizar las cirugías. Señalaron que la acción también abarcará a los perros cuyos dueños no tienen los recursos económicos para afrontar la operación.

"Es una política pública que nunca se hizo en la localidad y que los vecinos reclamaban ante la cantidad de animales que hay en la vía pública, lo que dificulta en algunos momentos caminar, andar en bicicleta o practicar algún deporte al aire libre. Tuvimos una reunión con los veterinarios de la localidad y representantes de la ONG "Dulces Callejeros" para diseñar un plan de castración, que definiremos en los próximos días para así comenzar la campaña lo antes posible", precisó el intendente.

Según Ali, la idea es trabajar en forma "ordenada y disciplinada" en este proyecto. "Haremos un censo de canes peligrosos, y para conocer la cantidad de perros callejeros. También trabajaremos en la concientización de los dueños de animales que andan por la vía pública", describió.

La presidenta de la ONG "Dulces callejeros" Adriana Hernández afirmó que hace seis años que trabajan en la esterilización de canes en la localidad. Dijo que hasta la fecha realizaron unas quinientas intervenciones, que fueron efectuadas por un veterinario particular. "La nueva gestión mostró interés en el tema ante el reclamo de los vecinos. Nosotros veníamos trabajando en las castraciones sin apoyo de nadie. Para realizarlas, organizábamos bingos para obtener fondos. Operábamos a los perros callejeros, pero luego volvían a la vía pública. No tenemos un refugio donde albergarlos", explicó.

Si bien no precisaron un número, admitió que existe una gran superpoblación de canes en la localidad. "El objetivo es llegar a esterilizar cien animales por mes", indicó.

El veterinario, Víctor Salinas, sostuvo que el proyecto que les presentó el Municipio es muy importante y dijo que luego de cuatro años la meta es que disminuya la cifra los perros que viven en la calle. "Es un problema público y medio ambiental que afecta a toda la provincia y al país. El intendente estaba preocupado por eso y accedimos a su pedido", señaló.

Los siete profesionales que trabajan en La Toma presentaron un presupuesto para que cada cirugía se realice en la clínica con quirófano que tiene cada veterinario. "El Municipio no cuenta con las instalaciones necesarias. No tiene una sala de operaciones y no hay una que sea móvil; armar una tendría un costo importante. Por eso operaríamos en nuestros consultorios y la idea es empezar lo antes posible", detalló.

Una medida que ya se aplica en San Luis

En la ciudad de San Luis también recurren a la castración para controlar la población de canes. La oficina municipal de Zoonosis comenzó en enero a dar turnos para la intervención de perros y gatos. Los interesados deben acercarse a la oficina de Pringles 356, de lunes a viernes de 8 a 13:30.

La Municipalidad implementó este servicio de esterilización gratuita no solo para controlar la población de animales domésticos, sino también para mejorar su calidad de vida y reducir el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas.

Los requisitos son contar con DNI con domicilio en San Luis (excluyente), boleta municipal y la mascota debe tener, al menos, doce horas de ayuno al momento de la operación.