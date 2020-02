Fernando Duró, el argentino que conduce a Venezuela

Al frente del seleccionado venezolano de básquetbol, desde 2017, el argentino Fernando Duró lleva adelante una minuciosa planificación basada en una nueva etapa postmundial. Su idea, siempre ligada al crecimiento de la "Vinotinto", es integrar caras jóvenes al proyecto y adquirir rodaje para el gran objetivo en este 2020: el repechaje olímpico en Kaunas, Lituania, del 23 al 28 de junio.

"Este es un proceso nuevo. Es la primera vez que podemos incorporar jugadores jóvenes a la Selección mayor. En este caso, empezar a ver jugadores que se están desempeñando en Argentina", comentó a El Diario de la República el DT bonaerense, y agregó: "En Caracas voy a juntar a todo el equipo del Mundial. Acá aprovechamos el tema logístico, que es duro y caro para Venezuela".

El seleccionado "Vinotinto" ya está en San Luis para enfrentar mañana a Argentina, en el estadio Ave Fénix de Juana Koslay por el inicio del clasificatorio correspondiente a la AmeriCup 2021.

Esta primera ventana internacional quedará sellada tres días después, con ambos equipos viéndose nuevamente las caras en el estadio "Poliedro" de Caracas.

"A pesar de que va a presentar un segundo equipo, Argentina va a contar con tres jugadores que estuvieron en el Mundial. Vienen las mejores figuras que tiene hoy la Liga. Son jóvenes, muy intensos, con 30 o 35 partidos encima. Nosotros estamos con cero partidos porque no hay Liga en Venezuela, y creo que eso es una ventaja para ellos en la intensidad y obviamente en la toma de decisiones", manifestó Duró.

El exasistente en la "Albiceleste" de Guillermo Vecchio y Rubén Magnano, con quien alcanzó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, se animó a analizar la participación de Venezuela en la última cita mundialista de China: "Fue extraordinario. No estaríamos acá hoy. Si no tuviéramos el repechaje olímpico no habría una expectativa abierta para esta AmeriCup".

"Quizás yo tampoco estaría, pero fue la mejor campaña de la historia. Pasar a la segunda fase y terminar 14º en el mundo, con un grupo que es la generación dorada de Venezuela, es muy bueno. Creo que el 2019 fue un año fantástico para su baloncesto", continuó.

El equipo venezolano arribó a San Luis el pasado jueves, y realizó una primera parte de su preparación en Villa Mercedes. Ayer el plantel regresó a la capital puntana, donde permanecerá a la espera del encuentro contra el subcampeón del mundo.

Venezuela y Argentina comparten el Grupo A del clasificatorio junto a Chile y Colombia. Según el cronograma, la segunda ventana tendrá lugar en noviembre y la tercera, en febrero del próximo año. Los tres mejores de la zona jugarán la FIBA AmeriCup 2021.

Duró y la "Vinotinto" apuestan a un camino de crecimiento. Buscan lograr ritmo y ensamblar un plantel cuyo objetivo inmediato es poner al país caribeño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.