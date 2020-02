Estudiantes necesita "Coparse"

Estudiantes buscará en la Copa Argentina el impulso que necesita para despertarse y reordenar sus expectativas en el Federal A.

Esta noche, a partir de las 20, el "Verde" visita a Sportivo Las Parejas por la revancha de la fase preliminar de la Copa, tras el 1 a 1 en San Luis. El partido de ida se jugó hace un mes (el 18 de enero) en "El Coliseo".

El plantel que conduce Héctor Arzubialde no logra enderezar el rumbo en lo que va de 2020, con tres derrotas y un empate (el del viernes como local ante Ferro de Pico: 2 a 2 tras ir 2 a 0 abajo).

Las Parejas también compite en el Federal A, pero en la otra zona. Con 27 puntos marcha en zona de Hexagonal, a 4 del líder Güemes de Santiago del Estero. El fin de semana, como local, goleó 3-0 a Central Norte de Salta.

La historia de Estudiantes pasa por Estudiantes. El problema no son los demás, el problema es el propio "Verde" que no sabe y no puede resolver sus dilemas futbolísticos.

La Copa Argentina le trae gratísimos recuerdos: eliminó a San Lorenzo de Almagro y a Barracas Central, y recién cayó en los penales con Estudiantes de La Plata.

Sin equipo confirmado, Arzubialde pondría lo mejor que tiene. Ganar y clasificar sería tomar envión; y lo precisa con urgencia.