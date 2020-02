El uniforme en las escuelas públicas no será obligatorio

La medida garantiza el derecho a la educación, sin que los niños sean reprendidos por la vestimenta que llevan.

Este 2 de marzo los chicos que cursen sus estudios en escuelas públicas se encontrarán con una novedad: el uso del uniforme no será obligatorio, por lo que tendrán la posibilidad de ir a clases con la ropa que tienen en casa. El Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis envió a los directivos una circular que, según explicó la jefa del Programa Educación, Sandra Solivellas, surge de la necesidad de preservar el derecho a la educación en tiempos económicos convulsionados.

Solivellas dijo que, si bien reciben comentarios sobre lo que sucede en las instituciones, no fue un hecho puntual lo que originó la circular. "Sin embargo, consideramos que vivimos tiempos difíciles y para las familias resulta complicado adaptarse a un uniforme institucional. Por eso pedimos que no exijan una zapatilla, un pantalón o una remera de un determinado color, sino que las escuelas sean más flexibles", destacó la funcionaria que firma la nota en la que se aclara que en ningún caso no llevar la ropa que identifica a una institución debe ser motivo para el llamado de atención o la sanción del alumno.

"Lo más importante es que el alumno esté escolarizado y dar las garantías necesarias para que se cumpla la ley de educación obligatoria. Se trata de escuelas públicas, por lo que no queremos que los estudiantes dejen de ir a clases porque la institución los obliga a llevar una determinada vestimenta", aseguró y agregó que también es una forma de llevar tranquilidad a los padres que no cuentan con los recursos necesarios para comprar ropa exclusiva para la escuela.

Asimismo, Solivellas afirmó que no tiene el detalle de la cantidad de instituciones estatales que tiene la modalidad del uso de alguna o todas las prendas que identifiquen al alumno con el colegio. "Sabemos que es una tendencia que viene desde hace algunos años. Además, se le suman las prendas que utilizan los egresados, que también se extendieron al último año de la primaria. Nosotros no censuramos ni cuestionamos esas costumbres", agregó, pero insistió en que hay que contemplar las diferentes realidades.

Claudia Calloni es la directora de la escuela N°5 "Bartomé Mitre" de la ciudad de San Luis. Habló con El Diario de la República y coincidió con la realidad económica que viven las familias en la Argentina. "La escuela no puede estar ajena a lo que se vive y debe acompañar sin exigir cosas descabelladas. Pero no hay que olvidarse que formamos personas para la vida y el día de mañana van a tener que usar uniformes en sus trabajos", opinó y añadió que cuando se reunió con los docentes pidió que para el caso de los libros traten de usar los recursos de la biblioteca u otras estrategias para evitar grandes erogaciones.

El colegio N° 3 "Profesor Roberto Moyano" de Juana Koslay es de nivel secundario. Su directora, Analía Zaldúa, explicó que la idea de tener un uniforme fue consultado con la comunidad educativa, quien estuvo de acuerdo con la medida. "En nuestro establecimiento siempre fuimos flexibles con el uso de un pantalón de gimnasia azul y una remera blanca. Si por algún motivo iban con una remera de otro color y sabíamos que no tenían otra cosa, nunca nos opusimos. Lo importante es que los alumnos aprendan en nuestra institución", contó y manifestó que por elección de los chicos tienen una vestimenta de gala para los desfiles.