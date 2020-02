Afirman que la huella que encontraron en El Volcán no es de un OVNI

El Café Ufológico El Volcán publicó hace unas semanas el hallazgo de unas grandes marcas redondas en el suelo, ubicadas cerca de la entrada al Seminario San Miguel y a través de un video contaban por qué podrían ser de un OVNI. La explicación del fenómeno no tardó en llegar. Los miembros del Café Ufológico San Luis se acercaron a la zona para comprobar que no se trataba de una nave extraterrestre la que había aterrizado, si no que se trató de marcas hechas por caballos a los que su propietario suele llevar a variar.

“A través de directrices proporcionadas por CEFORA (Comisión de Estudio del Fenomeno Ovni en la República Argentina) pudimos investigar que no eran de un OVNI”, especificó Roberto Quevedo.

En el informe que los ufólogos de San Luis proporcionaron a los medios especificaron que: “De acuerdo a la evidencia recolectada, las imágenes tanto filmográficas, fotográficas, los testimonios y la experiencia relatada al equipo de Café Ufológico San Luis por parte de la directora de la Comisión de Estudios del Fenómeno Ovni de la República Argentina, Andrea Pérez Simondini, se determinó que el espacio donde está la huella se corresponde con un sitio de práctica de doma india, en el cual una persona se ubica en el centro y el caballo circula alrededor del mismo, marcando precisamente que hay zonas del perímetro con la tierra compactada debido al peso que tienen los animales”.