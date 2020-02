La donación de sangre de cordón umbilical tiene buena aceptación

Desde que San Luis firmó en noviembre de 2019 un convenio con el hospital de Pediatría Garrahan para que las embarazadas donen la sangre de cordones umbilicales, hubo 14 muestras entregadas al prestigioso hospital de Buenos Aires. Además, el Ministerio de Salud anticipó que hay 24 inscriptas más, que de conseguir buenos partos, podrán entregar su sangre para quienes necesiten trasplantes de médula ósea y tratamientos para la cura de la leucemia.

En el Cucai provincial aseguran que la extracción de la sangre luego del nacimiento del bebé no tiene riesgo para la madre y tampoco para el niño. Por eso, la voluntad de entregar esa materia que contiene grandes cantidades de células madre resulta un acto de pura solidaridad que alguna vez puede volver, para uno mismo o para algún ser querido.

La directora de ese centro, Eugenia García, informó que al momento que se toman las muestras, son almacenadas en un recipiente para su conservación a temperatura ambiente e inmediatamente se manda al banco de células del Garrahan. "Allí realizan un estudio de compatibilidad para conocer quién será el destinatario. De no encontrar similitudes con ningún caso, la muestra se guarda hasta que surja un nuevo receptor", explicó García, quien destacó que si algún puntano necesita un tratamiento de esa clase, podrá acceder a los bancos de muestras de donantes de la zona con mayores posibilidades de encontrar resultados positivos.

"Las madres, desde que lanzamos la nueva medida, mostraron muy buena predisposición. En estos momentos tenemos 24 inscriptas y 14 mujeres ya entregaron sus muestras, lo cual representa un muy buen número", explicó la directora, que aseguró que las mujeres deben tener 22 semanas de gestación para anotarse, no tener tatuajes hechos recientemente y no llevar una vida de riesgo, ya sea en el ámbito sexual o por el consumo de sustancias. Las embarazadas tendrán a disposición en cada centro de salud la preinscripción, que luego deberán llevar los miércoles de 10 a 12 a la Maternidad Teresita Baigorria y dejar asentada la voluntad de donar. La técnica en hemoterapia que coordina el banco de sangre y referente del Garrahan dentro de este convenio, Vanesa Revol, agregó que cuando las mamás se enteran del uso que se le da a la muestra del cordón umbilical, no dudan en colaborar. "Hay otro programa del mismo hospital para aquellas madres que hayan tenido un hijo con problemas en la sangre. En muchos casos, si después tuvieron hermanos, existe la posibilidad de guardar el cordón", aseguró y agregó que ese plan se denomina Programa Relacionado y que en San Luis existe la posibilidad, en tanto los padres manifiesten el problema. Además explicó que, en esos casos, si el hijo que estuvo enfermo tiene una recaída, puede recurrir a un tratamiento con células madre que le asegura la compatibilidad.