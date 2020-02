Residente desnudó su corazón con su nuevo trabajo, "René"

El rapero, compositor y productor René Pérez Joglar, conocido en el mundo artístico como Residente, lanzó este jueves a la noche su nuevo trabajo y video musical: “René”.

La letra habla de su dramática experiencia y de la lucha por volver a encontrase con el que alguna vez fue.

A través de sus redes sociales, el artista confesó que es el tema más importante en su vida personal. Además es la primera vez que lo acompaña su hijo, Milo.

"Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo", expresó.

¿Ya lo viste?

Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema.https://t.co/dxyckDAoBx