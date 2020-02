Nadia Cutro y Virginia Klus están listas para largar en la clase mayor

El Campeonato Argentino de Rally abre este fin de semana su temporada 2020 en el llano cordobés, en Toledo. Allí, las mujeres tendrán una fuerte presencia en la clase mayor con la entrerriana Nadia Cutro y la cordobesa Virginia Klus.

Cutro estará compitiendo dentro de la Maxi Rally, volviendo a la tracción integral, tras tres exitosas temporadas como protagonista de la clase Junior, logrando la corona en 2017, junto a su propio equipo, el CEO Rally Team.

Mientras que Klus estará en la butaca derecha del multicampeón Federico Villagra.

"Es un nuevo desafío dar el salto de categoría. Estamos muy ansiosos por correr en la Maxi Rally. Nuestra expectativa es poder llegar, sumar kilómetros. Es mucha la diferencia entre las categorías. No pudimos probar demasiado, solo algunas tiradas, por lo que el primer contacto será en el shakedown y tendremos que descubrirlo en carrera", indicó la entrerriana, que en esta fecha estará corriendo con un VW Gol MR de Mariano Terraza. Lamentablemente, el debut del Toyota Yaris MR construido por Luciano Bombaci (además, su navegante) en el CEO no podrá estar presente en esta cita inicial porque aún el proveedor no entregó los plásticos, y dependiendo de su cumplimiento, su bautismo será en la segunda cita.

"En esta nueva etapa, quiero agradecimiento a los sponsors que nos siguen acompañando y a todos los que se sumaron y apoyan nuestro proyecto. También, a Terraza por cedernos su auto para poder estar en Toledo. Ojalá sea una buena carrera y comience un gran campeonato", concluyó Cutro.

Virginia, por su parte, estará como navegante del "Coyote" Villagra, situación que ya vivió en algunas fechas el año pasado, pero la idea es que esta temporada la haga completamente.

"Todo comenzó el año pasado, le preguntaron a mi viejo y él me dijo a mí en ese momento. Obviamente ni lo pensé, ja. ¡No me voy a perder esa oportunidad! Ni lo dudé, fue una chance muy grande que no la desaproveché", indicó la cordobesa de 21 años.

Virginia se inició en la temporada 2013 como navegante y dentro del Rally Cordobés realizando las últimas dos carreras del calendario. En esa categoría consiguió coronarse junto a su padre Gerardo al quedarse con el cetro 2015, mientras que en ocasión del Rally de Córdoba, primera fecha del 2016, tuvo su estreno dentro del Argentino siempre acompañando a su padre sobre el Mitsubishi Lancer Evo IX de la Clase RC2N con el que compitió hasta la temporada 2018 (fueron subcampeones).

Pero ahora le llegará el turno de experimentar algo nuevo. "A Fede (por Villagra) lo conozco así que eso me da un poco de confianza y de saber que la voy a pasar bien. Creo que es parecido a mi viejo en varias cosas, es un tipo muy simple y en las carreras que hicimos el año pasado anduvimos bien, creo que por eso me convocó nuevamente", sostuvo.

"No estoy con tanto nerviosismo. En estos días ya fui preparando todo, realizando la tarea que un navegante tiene que hacer en la previa, y este fin de semana trataremos de estar bien arriba", reconoció Virginia.