Nadia Cutro: campeona que pone en lo más alto al automovilismo

Luego de cada carrera terminada, Nadia Cutro corre a los brazos de su padre para recibir el cariño que Oscar le brinda desde que era pequeña. Es también quien le inculcó el amor y la pasión por el automovilismo, un deporte que mayoritariamente tiene pilotos masculinos, pero que Nadia decidió imponer su propio lugar.

Actualmente es una de las pocas pilotos que logró estar en el podio del deporte seis veces consecutivas en su categoría y va por más en cada vuelta y carrera.

Nadia nació el 14 de febrero de 1986 en Concordia, Entre Ríos. Como hija de un piloto del rally de su provincia, uno de los campeonatos más fuertes del país, creció con el ejemplo de un deportista considerado y responsable con su disciplina que le inculcó la pasión y los valores. Nadia jugaba en el taller de su papá y lo acompañó a las carreras. Ya se sabía desde pequeña que su destino estaba marcado.

“Toda la vida estuvimos vinculados al automovilismo. Yo jugaba con un pata-pata que era un zapato plástico con un volante y lo hacía coletear. Toda la familia lo recuerda. Como mi papá corría y mi abuelo materno fue uno de los fundadores del autódromo de Concordia, de las dos familias venía la sangre del deporte. Mi infancia significó crecer con los autos. Tenía dos años y andaba con casco, y siento que es algo que lo llevo en la sangre", recordó Cutro.

Sus primeros pasos llegaron a los 10 años cuando corrió una carrera en karting. Debutó y terminó cuarta. Aunque no todo era bien visto, porque los padres de los otros pilotos se quejaron, porque al ser mujer no les gustó la presencia de Nadia. Luego de ese episodio decidió, junto a su padre, no correr por un buen tiempo.

Trabajo en equipo. Nadia sabe que todo es mejor si es colectivo.

Sin embargo, la sangre tira, y a los 16 años sabía que nada la detendría. Fue el rally quien la recibió para que comience de nuevo.

10 años tenía Nadia cuando decidió competir por primera vez. Luego de tanto esfuerzo y dedicación, actualmente es líder en su categoría y va por más, custodiada por su equipo de trabajo: su familia.

Ese año, corrió como navegante de su papá, aunque se tuvo que bajar por una normativa deportiva que los menores de 18 años no podían ser navegantes. Entonces a los 19 debutó como piloto con su hermana Florencia en la butaca derecha.

"Siento que desde mis comienzos hasta ahora, la mujer avanzó en el automovilismo. Cada día somos más y eso es muy importante. Durante todos estos años conocí a muchas con las que hablamos y nos damos apoyo. No es tan raro como antes vernos sobre las pistas, al contrario, es más común. No hay en cantidad como me gustaría ver, pero ya somos varias y lo que me entusiasma es que cada vez son más las chicas jóvenes que se animan a seguir con esta pasión", expresó la pilota.

Desde chica, Nadia tuvo que buscar sus propios sponsors, ahorrar dinero y salir adelante con lo que tenía a mano para poder costear cada competencia.

"No es un ambiente fácil para las mujeres, pero nada me detiene. La pasión es mucho más fuerte", Nadia Cutro (Pilota)

En 2007, Nadia y su hermana salieron subcampeonas de la Clase N2 y en 2008 fueron campeonas de la Clase N3 del deporte. En 2009 se subieron a la Clase mayor A7 (motor 1,8) y ganaron el campeonato. Luego, pegaron el salto al campeonato nacional, donde siguieron con la ayuda familiar. En 2010 llegaron al Rally Argentino y en 2015 su hermana se bajó y no corrió más, y se subió su cuñado, quien es mecánico y la acompaña con la misma pasión.

Cutro aseguró que le costó mucho ganar su lugar dentro del campeonato nacional y eso es algo que actualmente, luego de tanto camino recorrido, lo analiza como un logro más entre tantos galardones.

En varias oportunidades, la pilota aseguró que se sintió ninguneada o no le prestaban importancia al decir que su auto tenía una falla o en busca de sponsor, un paso complicado para la pilota, porque no muchos se entusiasmaron en poner sus marcas sobre el auto de Nadia.

El tiempo puso las cosas en su lugar y gracias a su esfuerzo y perseverancia hoy su nombre es uno de los más conocidos en la escena y principalmente en los podios más importantes del rally. Nadia admitió que “el trato del ambiente mejoró con el correr de los años. No digo que no fue fácil, pero comencé a tener voz. Me gané un lugar gracias a los hechos. Costó, pero se consiguió", aseguró.

Luego de tantos años arriba de un vehículo, más allá de los esfuerzos y las competencias, la corredora busca principalmente el disfrute.

"Lo veo desde un punto diferente, porque a medida que crecí lo viví desde distintas posiciones. El deporte pasa a ser un cable a tierra. Busco disfrutar todas las carreras, principalmente desde la experiencia y la alegría de manejar más allá de la competencia. Hay muchas copilotas y algunas pilotas que corren las carreras provinciales con ganas de ir más a lo profesional, y es una buena estrategia para hacerse valer dentro de un deporte tan masculino", aseguró.

El día de Cutro comienza a a las 6 de la mañana, cuando suena el despertador para organizar lo laboral, y termina a las 11 de la noche. "Durante el día trato de meter deporte de diferentes maneras, tengo que dedicar el tiempo a las dos cosas y lo hago de la mejor manera posible", explicó la deportista que, además, es licenciada en accidentología.

Para aquellas mujeres que deseen seguir sus pasos, la pilota expresó que "es fundamental entender que es mucho sacrificio y trabajo, pero si una lo quiere hacer, lo logra. Yo, como muchas, tengo que resignar cosas por lograr la pasión. Además, como no vivo solo del automovilismo, debo también trabajar y hacer malabares con el tiempo. Lo que siento es que lo mejor es tener un grupo de gente o las familias que te apoyen porque lo colectivo siempre será mejor. Seguir por los sueños es lo mejor que te puede pasar en la vida y si es junto a las personas que amás, mucho mejor".

Su padre aún la sigue en cada carrera, viaja junto a su gente y trabaja para que su auto sea inquebrantable. Nadia sabe que es un deporte de alto riesgo, que un volantazo puede costarle un accidente y si entrena cada día, su cuerpo la acompañará. Por eso sigue y no baja la guardia.

"Si una tiene la pasión, hay que pensar para adelante. Como en todo, hay momentos gratos y no tan gratos, pero si existen sueños por los que se trabaja, ya todo está dicho. Hay que pelear por ellos", concluyó.

