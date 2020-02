Jueces de Faltas buscan unificar el sistema de multas de tránsito

La asociación que agrupa a los Jueces de Faltas de la provincia intentará este año concretar uno de los objetivos que se propuso cuando se creó en 2016: poder unificar el sistema de registro de infracciones de tránsito para que todos los municipios tengan acceso a la misma base de datos. Mauricio Mauro, secretario de la organización y juez de Faltas del Municipio de Juana Koslay señaló que “esa es nuestra intención, pero la cuestión informática hoy nos limita. Por eso le hemos solicitado ayuda al Gobierno de la Provincia para tener un sistema común y que todos los Juzgados de Faltas puedan cargar las infracciones, y a la vez todos tengamos acceso a esa información”.

El objetivo, según relató Mauro, “es que cuando un contribuyente venga a solicitar el libre deuda para renovar su carnet de conducir me figuren no solo aquellas multas que recibió en nuestro municipio, sino en toda la provincia”. Y además aclaró que “esta fue una de las primeras misiones que nos propusimos como asociación: concretar una red donde todos podamos consultar al mismo tiempo la situación de las infracciones de cada vecino. Porque desgraciadamente sabemos que cuando le tocamos el bolsillo, la gente aprende y toma conciencia”.

Actualmente eso no es posible ya que las multas que se generan en cada municipio solo alcanzan a los vecinos de esa localidad y las que cometen los automovilistas que no tienen domicilio allí son muy difíciles de notificar debido a que esos Juzgados de Faltas municipales no cuentan con los recursos necesarios.

Mauro insistió que con este futuro sistema “se lograría la concientización de la importancia de los Juzgados de Faltas en toda la sociedad, para que se entienda que es necesario ordenar a cada comunidad. Ya lo hemos logrado con muchos intendentes e incluso con las autoridades de la Provincia conseguimos que en aquellas localidades muy pequeñas, que no pueden destinar un presupuesto para tener un juzgado, se designen jueces intermunicipales de Faltas que abarquen varias ciudades”.

Alejandro Ferrari, presidente de la asociación y juez de Faltas municipal de San Luis, señaló que “es vital contar con el antecedente provincial, porque hace años que venimos conversando y creemos que va a ser una realidad este año. Más allá de las dificultades que tenemos en nuestro juzgado de la ciudad de San Luis, que no cuenta con un sistema informático, la actual gestión municipal le dio un nuevo impulso y ya firmó un convenio con la Provincia para que lo podamos tener”.

Ferrari dijo además que “es muy importante tener ese registro provincial de infracciones de tránsito para poder cumplir con eso que yo siempre sostengo: educar a través de la sanción”. Y señaló que “así como muchos contribuyentes de San Luis cometen infracciones en otras jurisdicciones cuando van de vacaciones, también los vecinos de otras localidades que llegan a San Luis a realizar trámites o a repartir mercaderías las hacen. Por eso es necesario contar con un registro único para toda la provincia”.

Héctor Andina es juez intermunicipal de Leandro N. Alem, San Francisco, Luján, Quines, Candelaria, El Talita y Lafinur. Destacó que “en los pueblos que me toca actuar sin duda la mayor cantidad de actas que trabajamos son las infracciones de tránsito. Pero con el problema que en las ciudades más importantes como San Francisco, Quines o Luján las mayores infracciones las comete gente que viene de San Luis, Villa Mercedes y otras provincias. Y al no tener una conexión con los Juzgados de Faltas de allí, a esos infractores no los podemos notificar y esas infracciones quedan impunes”.

Entre los problemas que más debe atender en esas localidades Andina señaló que “el tema de la basura que se arroja en cualquier lugar o la costumbre de dejar caballos pastando en las plazas principales ya logramos erradicarlos. Pero ahora tenemos otro, referido a los terrenos baldíos que son propiedad de gente que no vive en esos pueblos, que además tienen un alto valor, pero que no los mantienen limpios y eso conlleva a que se vayan deteriorando. Y todo esto les genera un trastorno a los municipios”.