El Juzgado de Faltas gestionó 8.200 trámites a distancia

No hace falta. No es necesario que los interesados concurran y se aglomeren frente al Juzgado de Faltas.

Lo que era un viejo anhelo del responsable del Juzgado de Faltas Municipal y de los vecinos hoy se ve materializado. Ya no hace falta acudir reiteradas veces al edificio ubicado en Chacabuco y 25 de Mayo para tramitar el libre deuda para obtener el carnet de conducir. Desde julio, el trámite, requisito número uno para pedir la licencia de conducir, se puede realizar a través del Sistema Integral de Gestión Municipal (Sigem).

“Son 8.200 personas que no tuvieron que acudir ni a la Municipalidad ni al Juzgado de Faltas a hacer los trámites necesarios para obtener el libre deuda necesario para solicitar el carnet de conducir o renovar la licencia de taxi”, dijo el juez de Faltas Municipal, Alejandro Ferrari.

De los 8.200 trámites iniciados a través del Sigem, 4.900 fueron solicitudes de libre deuda que resultaron auspiciosas al no registrarse mora en el pago de patentes ni multas.

En 1.100 casos la solicitud del libre deuda fue rechazada por existir penalidades de tránsito que no tenían pago registrado, pero una vez regularizada la situación emitieron los certificados. A la vez, 1.000 trámites quedaron inmóviles porque el contribuyente solicitó acceder al expediente para corroborar la deuda.

“Hay un número que nos llama la atención: hay cerca de 1.200 pedidos que han sido iniciados, pero no se ha registrado el pago de la tasa administrativa (sin ese pago el trámite no se puede continuar). Pensamos que tal vez esos vecinos no han podido realizar el pago online. Pueden escribir al correo electrónico jfmcovid19urgencias@gmail.com y se les explicará cómo realizar el pago”, expresó Ferrari.

En los casos en los que se registra deuda, el mismo sistema informa el monto y exhibe las multas impagas, pero también existe la posibilidad de acceder al expediente en papel. “Por el momento el expediente no se puede ver, ya que no se está trabajando de forma presencial, pero el sistema muestra cuáles son las multas existentes”, explicó Ferrari.

Si bien en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio los empleados del Juzgado no acuden a las oficinas, el funcionamiento administrativo continúa, ya que “se han desarrollado mecanismos para que los trabajadores realicen sus tareas sin necesidad de acudir a las oficinas”, dijo Ferrari. Y continuó: “Este tiempo lo hemos aprovechado para organizar las bases de datos, capacitar a los empleados y pulir los mecanismos para poder sumar trámites a la plataforma Sigem”.

Ferrari destacó que los avances son posibles gracias “al trabajo mancomunado con la Secretaría de Modernización de la Municipalidad, a cargo de Andrés Russo, y al intendente Tamayo, que incluyó a la Justicia de Faltas a la hora de pensar en mejorar la tecnología”.

El juez explicó que la posibilidad de realizar los trámites a distancia es muy beneficiosa para los vecinos —que ya no tienen que ir dos o tres veces a la Municipalidad o al Juzgado— y para el funcionamiento administrativo del organismo: “Los empleados se ven aliviados, ya que el volumen de gente para atender presencialmente ha disminuido, y se genera un gran ahorro en papel”.

