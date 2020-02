Boris Johnson dice que el Reino Unido apoyará el libre comercio a nivel mundial

Sin embargo, advirtió que no estará obligado a aceptar todas las normas de la UE en un acuerdo comercial.

El primer ministro, Boris Johnson, cuyo gobierno entrará el próximo mes en la próxima fase del Brexit y a tres días de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), afirmó hoy que apoyará el libre comercio a nivel mundial y advirtió que no estará obligado a aceptar todas las normas de la UE en un acuerdo comercial.

Hablando esta mañana, en discurso en Greenwich, sureste de Londres sobre las prioridades del Reino Unido para las negociaciones con el bloque europeo, ante empresarios, políticos y embajadores de la UE, dijo que el Reino Unido estaba "listo" para ser el "líder del libre comercio en el mundo post-Brexit" y adelantó un acuerdo similar al de Canadá.

No obstante, aclaró que no entrará en ninguna competencia desleal, ni comercial, ni económica y medioambiental con la UE, pero advirtió que no estará obligado a aceptar todas las normas de Bruselas.

Según su visión, el Reino Unido tendrá que empezar a usar los "músculos que no ha usado por décadas para empezar a negociar acuerdos de libre comercio".

Sugirió también que esos acuerdos comerciales alcanzarán a países a los que el Reino Unido les dio la espalda en la década de 1970.

"Nos comprometeremos con el Japón y los demás países del acuerdo transpacífico, con viejos amigos y socios, como Australia, Nueva Zelandia, Canadá a los que dimos la espalda deliberadamente a principios del decenio de 1970", afirmó.

El primer ministro deslizó además que trabajará en un acuerdo con Estados Unidos y destacó que ese país ya compra una quinta parte de todo lo que el Reino Unido Exporta.

Remarcó que Liz Truss, la ministra de Comercio internacional, tiene suficientes interlocutores para negociar, pero si hace falta, contratarán a algunos más.

"El libre comercio se está frenando y eso no es culpa de la gente, no es culpa de los consumidores individuales, me temo que son los políticos los que están fallando en el liderazgo. Los mercantilistas están en todas partes, los proteccionistas están ganando terreno", insistió.

Agregó que desde Bruselas hasta China y Washington, hay una proliferación cada vez mayor de barreras no arancelarias y el volumen del comercio mundial se está quedando atrás con respecto al crecimiento global.

"El comercio solía crecer aproximadamente el doble del PIB mundial - de 1987 a 2007. Ahora apenas mantiene el ritmo y el crecimiento mundial es en sí mismo anémico y la disminución de la pobreza mundial está empezando a desacelerarse", subrayó.

El mensaje de Johnson se produjo mientras el negociador europeo Michel Barnier, anunciaba que la UE propondrá al Reino Unido cerrar un "acuerdo comercial muy ambicioso".

"Estamos dispuestos a ofrecer un acuerdo comercial muy ambicioso como pilar central de esta asociación, que incluye aranceles cero", indicó en una conferencia de prensa Barnier, según los medios británicos.

El Reino Unido entró el viernes en el "período de transición" con el bloque y continuará acatando las reglas de la UE durante los próximos 11 meses, mientras que los funcionarios de Londres y Bruselas intentan forjar una futura relación.

Si no se llega a un acuerdo antes del 31 de diciembre, el Reino Unido podría verse obligado a confiar en los términos comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con la UE para el año 2021.

Télam