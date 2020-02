El villamercedino Roldán firmó su primer contrato en Boca

Pieza clave en la Reserva que conduce Sebastián Battaglia, el villamercedino Enzo Roldán dio ayer un paso importante en su carrera deportiva al firmar por 3 años el primer contrato profesional en Boca Juniors.

"Vino mi familia a acompañarme y la verdad que me siento muy feliz. Llegué en 2017 a Boca y este es mi cuarto año en el club. El año pasado se me dio la suerte de jugar todos los partidos en Reserva, y eso me dio mucha confianza. Este año gracias a Dios también arranque de titular, y con la confianza de Battaglia”, le contó a El Diario de la República.

Enzo (19) surgió futbolísticamente en Defensores del Este y previo a desembarcar en el "Xeneize", tuvo una experiencia en Deportivo Atalaya de Córdoba.