Reanudaron el juicio al acusado de fracturarle la mandíbula a una mujer

El jueves, en la reanudación del juicio que afronta Walter Ariel Balza por haber golpeado a su ex, Paola Guzmán, declararon cuatro testigos. De ellos, tres fueron presentados por la defensa. Todos amigos o, al menos, conocidos del acusado aseguraron que el árbitro era una persona tranquila, a la que jamás vieron reaccionar con violencia y mucho menos ante la madre de sus hijos. Según el más joven de los testigos que declararon, hijo de un amigo de Balza, el acusado no fue agresivo ni siquiera, hasta donde él pudo ver, la noche del 23 de marzo de 2014, cuando el acusado golpeó a tal punto a la mujer que le quebró la mandíbula.

Por ser menor, ese testigo declaró al lado de su madre ante la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes. El chico, de 17 años, contó que el día en cuestión, entre las 21 y 22, estaba con su padre Aldo y Balza, gran amigo de su papá.

"Volvíamos de un partido de Newbery, en auto. Nos fuimos a hacer una recarga del televisor (de un servicio de cable satelital) y de ahí volvimos por la 25 de Mayo", contó. Señaló que luego tomaron Pellegrini y frenaron en el cruce con Mitre, donde están los semáforos.

El adolescente, que en ese entonces tenía 11 años, recordó que iba sentado en la parte trasera del coche, a mitad del asiento. Desde esa posición advirtió que en un auto gris estacionado, a pocos metros de su vehículo, estaban Guzmán y un hombre. "Estaba besándose con otro, un pelado", afirmó.

"Yo la conocía (a la víctima) porque me juntaba con el hijo... Entonces le dije al Ariel: '¿Esa no es la Paola?'", aseguró. "Me dijo 'sí', se bajó y se fue caminando hasta donde estaba ella", narró. Dijo que cuando la mujer vio que se le acercaba el árbitro, ella y el otro hombre se bajaron del auto. "La señora no sabía qué hacer, estaba sorprendida", agregó.

Según él, cuando Balza llegó hasta ahí, los tres, el árbitro, Guzmán y el otro hombre, se fueron caminando por la vereda. "Hablaban. Pero él (Balza) ni la tocó (a ella)", dijo.

