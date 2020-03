Fiat 600 Club: un grupo que se apasiona por los autos pequeños

Son integrantes del Fiat 600 Club y comparten su pasión por los autos más pequeños. El grupo realiza mateadas y charlas una vez al mes y comenzarán a juntar alimentos no perecederos para llevar a comedores de la ciudad.

La organización cuenta con 63 miembros virtuales y son 10 las personas que concurren a los encuentros. La participación es gratuita y no cobran ninguna cuota.

Desde el año 2016 algunos de los integrantes tenían la iniciativa de crear un grupo y en noviembre del año pasado decidieron sumarse y tener su propia filial: Fiat 600 Club, que tiene alrededor de 30 en el país y nació en septiembre de 2001. “Al club lo creó el actual encargado y nos invitó e integró a todos por igual, no me sentí distinta por ser mujer. Nos damos una mano entre todos y lo que nos une es la pasión por el fitito. Me parece genial que las mujeres nos atrevamos a participar y espero que puedan unirse muchas más”, contó Fatima Ferreyra, una integrante del Club.

Los fierreros se juntan una vez al mes a pasar el día y aunque no cuentan con un espacio físico, normalmente van a alguna plaza concurrida, como la San Martín o la Sarmiento. “Nuestro objetivo es compartir, hacer nuevas amistades y sumar más personas. Tomamos mates, hablamos de repuestos, los cuidados que debemos tener con nuestros autos y nos recomendamos mecánicos”, aseguró el encargado de la filial de Villa Mercedes, Leandro Álvarez.

En este momento cuentan con diez autos, pero el objetivo es duplicar el número para poder competir y ampliar la filial. "La próxima actividad que vamos a hacer es juntar alimentos no perecederos para donar a diferentes comedores de los sectores más necesitados y también organizar exposiciones para que la que la gente pueda asistir", dijo.

El auto más antiguo del grupo es un modelo 64 y el más nuevo es uno 79 con 60.000 kilómetros que está todo original y es primera mano. “También tenemos autos de segunda y uno modificado que es el del subencargado Tomás Serale. Hay de todo un poco, pero mientras el auto funcione cualquiera puede sumarse”, contó.

El próximo 14 y 15 de marzo los automovilistas mercedinos participarán del primer encuentro regional en Mendoza denominado “Fitos en Vendimia” y serán tres los autos que viajarán a representar el club y compartir con más de 50 personas, entre el rugir de los motores, dos días de muchas actividades. “En abril nos vamos a juntar con otros chicos de capital que también tienen algunos autos. Además, la fecha más importante que tenemos es el encuentro a nivel nacional y se sortea todos los años entre las filiales del país. Esta vez se hace en Escobar y por supuesto que vamos a ir. Nos encantaría que nos toque a nosotros acá en la ciudad el año que viene, serían alrededor de 200 autos copando las calles”, dijo Álvarez.