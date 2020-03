Al menos 30 carritos de comida marcan tendencia en San Luis

Boom, tendencia, incremento y moda son algunas de las palabras que mencionan los puntanos a la hora de definir la presencia de los carros-bar en San Luis. Un relevamiento de El Diario de la República arrojó que al menos se registran treinta puestos al recorrer la ciudad de sur a norte, con la particularidad de algunas arterias que se han tornado calles predilectas para la comida al paso. Lo incomparable e irrepetible en este tipo de comercios gastronómicos es el contexto: aire libre, mesas familiares, charlas de barrio y "paladares finos" en la degustación de lomitos, chori-lomos, pizzas, panchos, empanadas, bondiolas, hamburguesas, entre otras delicias.

"El movimiento de clientes se genera en la tarde-noche. En nuestro caso mucha gente viene, hace su pedido y lleva la comida a su casa o paran con sus autos en cualquier rincón del barrio", aseguró Lucas Carranza, un joven cocinero que trabaja en el puesto Delicias Sobre Ruedas. Según afirmó, lo que diferencia a los carros de cualquier comedor es la rapidez con la que salen los "platos"; también su sabor. "Tiene su toque comer un pancho en el carrito, salen distintos de lo que puede ser un pancho elaborado en casa", añadió.

La mayor cantidad de food trucks se concentra en las avenidas Juan Gilberto Funes, donde hay seis carros y Lafinur, que arroja siete en total. El resto se dispersa por zonas como el barrio 500 Viviendas Sur, la Avenida Santos Ortiz, la ex ruta 3, las avenidas Sucre y Justo Daract, el Corredor Vial Central, entre otras calles. También hay carros por los sectores de la primera y tercera rotonda y frente a la Maternidad “Teresita Baigorria”.

Los importes y las porciones mantienen un equilibro que llama la atención de cualquiera que busque comida abundante a buen precio. Tres personas, por ejemplo, pueden comer por menos de $500. Para graficar, una pizza especial con una gaseosa de primera marca de litro y medio, ronda los $310. Un lomo grande, que se puede compartir, llega a $200. Lo mismo puede costar una hamburguesa completa, de la que comen hasta dos personas.

"Pienso que el secreto está en el amor que se aplica a la hora de hacer de comer. Yo mantengo la conducta de cocinar como si fuera para mí, para recién venderlo al público, es decir, primero lo compro yo", aseguró Antonio Aníbal Olguín, que atiende el carro Kendra Nuria casi como un mandato familiar: su mamá se dedicó al rubro hace varios años en la ex ruta 3.

"Salgo a trabajar a las seis de la mañana y muchas veces no regreso a mi casa hasta la tarde-noche, entonces aprovecho para almorzar en los carros. Me conviene porque en quince minutos puedo comer y seguir con la rutina", señaló Daniel Juárez, un taxista que disfrutaba unas porciones de pizza en un carro de avenida Sucre.

Según los propietarios y empleados del rubro, se trata de una tarea sacrificada y hasta "esclavizante". Se trabaja de lunes a lunes, a veces con la chance de descansar un día de la semana. La mayoría arranca por la tarde, alrededor de las 20, hasta la madrugada, otros también cubren el mediodía y la siesta.

"Vengo seguido, vivo a un par de cuadras y me queda muy práctico comprar acá, además no me gusta cocinar y el carro me salva. Un consejo: no se tienen que perder la posibilidad de probar el lomito", expresó Juan Orlando mientras aguardaba su pedido en El Gringo, donde la empleada Beatriz Fernández, con una gran sonrisa, aseguró que el éxito del lugar se debía "a la cocinera".

Hay carros para todos los gustos. Están los que poseen grandes montajes con servicios de TV y mesas, y están los más precarios, donde los clientes se llevan la comida a sus autos o la prueban sentados en cualquier rincón. Los clientes coinciden en que la particularidad que une al rubro es que se trata de sitios donde la vorágine diaria se extingue, al menos por 15 minutos por cada comida y la simpleza se torna el nexo que juega el rol de un “maridaje al paso”.

Un puesto puede salir más de $200 mil

No hay un estudio que indique las razones de la popularidad de los carros bar, pero quienes se dedican al rubro aseguran que hay dos factores que pueden significar motivos clave: la necesidad de trabajo y la inversión que se precisa para montar un puesto de comidas al paso.

Maximiliano Suárez, propietario de la rotisería Pizza Conmigo de La Toma, se dedica al alquiler de carros. Según explicó, comprar un food truck con mesada y bacha de acero inoxidable, horno pizzero, freidora, panchera, carlitera, plancha y de más requerimientos para el trabajo gastronómico, puede costar más de $200 mil, dependiendo del lugar donde se consiga el carro. La cifra es considerablemente menor si se compara con el montaje de un restaurante o una rotisería.

De acuerdo a sus referencias, el precio de un carrito puede incrementarse si se trata de un puesto que además de contar con máquinas de primera línea, posee clientes fijos.

Antonio Aníbal Olguín, que atiende el carro Kendra Nuria, sostuvo que la inversión puede alcanzar incluso los $400 mil. "Trabajando con buena clientela, se puede recuperar el dinero ente los seis y doce meses", señaló.

Suárez añadió que muchos optan por el alquiler de los carros porque con poca inversión inicial se puede mantener una actividad que genera ingresos suficientes para vivir. Detalló que el alquiler puede oscilar entre los $13 mil y $15 mil.

"Hay una gran demanda de carros y una de las razones es la parte económica, es rentable y tiene un margen de riesgo muy bajo, es decir, si se trabaja bien no hay motivos para que sea un mal negocio. Otro factor que influye positivamente es la tendencia", aseguró.

Rentabilidad. Los emprendedores eligen los carros por los bajos costos.