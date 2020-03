Abel Pintos anunció que espera su primer hijo

Si bien Abel Pintos siempre fue muy reservado con su vida privada, en los últimos meses comenzó a mostrarse más y presentó a su novia, Mora Calabrese. Las redes estallaron y sus fanáticas estaban felices de verlo acompañado. Y ahora seguramente más porque compartió en sus redes la noticia más feliz de su vida, será padre por primera vez.

Abel compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram. En la primera escribió: "No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción". A continuación, un emoji de una mujer embarazada, y luego la frase "¡gracias a la vida que me ha dado tanto!", junto a un corazón.

También el cantante se expresó en su cuenta de Twitter, no solo anunció la llegada del bebé, sino que adelantó que en pocos meses lanzará nuevas canciones. En la red social del pajarito escribió: "Tengo un nudo en la garganta, una sonrisa de un kilo y medio en el medio de la cara, un silencio en el estómago y mil imágenes en la cabeza. En el corazón, en el corazón tengo una primavera. GRACIAS".

Abel conoció a Mora, quien ya tiene una hija, en 2013 y en enero de este año compartió una primera foto de ella. En el último San Valentín, Pintos se mostró muy enamorado en un vínculo de pareja que lleva varios años y que en pocos meses recibirá a un nuevo integrante.