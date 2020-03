Gabriel Ojeda, el coronel de la defensa infranqueable del "Juve"

Juventud vive casi un "nirvana futbolístico" en este 2020 en el Torneo Federal A. El "casi" es porque para el budismo el significado de nirvana refiere al máximo estado de felicidad, donde no hay dolor ni deseo, y ahí está la discrepancia. A Juventud no le duele nada, pero sí tiene deseo: continuar en esta senda, meterse en el Hexagonal y también ascender. Pero para eso hay que ir paso a paso.

Gabriel Ojeda, el gran capitán del equipo, analizó el momento único en la historia del "Auriazul" en este tipo de torneos, con siete victorias consecutivas y sin goles en contra. "Es una racha inédita para nosotros, lo hablamos con los más viejos y no recordamos una similar en el club (NdR: el antecedente es seis partidos sin perder en la era de Pablo "Pomelo" Marini, entre 2011 y 2012, con 4 triunfos y dos empates). Estamos contentos, primero por salir de la zona baja y segundo por este presente que tenemos después de muchas pálidas del semestre pasado, y nos hace ilusionarnos con pelear cosas importantes", describió el "Leche", pero avisó: "No debemos relajarnos, somos un equipo con poca experiencia, tenemos que tener los pies sobre la tierra y no olvidarnos de la tabla de abajo y de lo que vivimos".

Las siete victorias vienen además con un plus de no tener goles en contra y para Ojeda eso es fruto del trabajo. "Creo que la faz defensiva fue lo que más trabajamos con Marcelo desde la pretemporada. Éramos un equipo muy vulnerable, nos hacían muchos goles y trabajamos muy duro en defender, pero no solo los del fondo, sino los 11. Recuperamos la pelota lo más arriba posible y mejoramos una barbaridad en la pelota parada. Esta categoría es eso, desconfiar mucho de tu compañero y defender", analizó el capitán.

Pensando en Villa Mitre, el próximo rival que visitará el "Mario Sebastián Diez" el viernes a las 21:30, Ojeda dijo: "Villa Mitre tiene un gran presente, con más tiempo de trabajo que nosotros, pero es un equipo muy similar al nuestro, lo comprobamos cuando lo enfrentamos (NdR: fue victoria de Juventud 1 a 0 en Bahía Blanca, la única en la etapa de Darío Alaniz como entrenador). Sabemos que podemos ganarles por más que sean los punteros y vamos a salir a ganar con la confianza de los resultados anteriores".

El capitán confía en su tropa y en viajar lejos con este sueño. Todo el "Juve" se ilusiona con un equipo que va viento en popa.