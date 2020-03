La UNSL comenzó a producir alcohol en gel para alumnos

La Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) comenzó a producir alcohol en gel para la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y la Escuela Normal Juan Pascual Pringles ante la escasez en el mercado y como forma de prevención por la propagación del coronavirus. La institución planea ampliar la distribución.

La decana de la FQByF, Mercedes Campderrós, explicó que el Departamento de Farmacia es el que lleva adelante la iniciativa a través de un equipo de ocho profesionales farmacéuticas. "El producto se realiza en un lugar adecuado y contamos con el equipamiento e insumos necesarios", aseguró la decana. También especificó: "El alcohol en gel que hacemos tiene un ingrediente que hace que al aplicarlo no provoque irritación".

Silvina Favier es una de las integrantes del equipo que realiza la producción del alcohol en gel junto con otras siete docentes. Favier anunció que ayer llegaron más insumos que aporta el rectorado de la universidad. "El área de Tecnología Farmacéutica tenía algunos insumos y el rector decidió aportar más para poder distribuir alcohol en gel en toda la institución. La capacidad de producción es de escala piloto, no es industrial", explicó.

La decana detalló cómo planean hacer la distribución: "El rector, Víctor Moriñigo, estableció que la primera fase de la producción del alcohol en gel sea distribuida en todas las dependencias de la universidad, es decir, en las tres sedes: San Luis, Villa Mercedes y Merlo. Posteriormente lo distribuirán en otros lugares, como la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la provincial de Oficios. Hay algunas Municipalidades que ya nos solicitaron el producto, porque en el mercado escasea y aumentó mucho su precio". Aclaró que no será gratuito porque los reactivos que emplean son caros y hay muchas horas invertidas en el trabajo.

"El casero es menos eficaz"

Con respecto a los instructivos para hacer alcohol en gel que circulan en las redes sociales, Campderrós dijo que "es un paliativo bastante precario, porque no es tan sencilla su realización". "No es fácil obtener todos los ingredientes para una adecuada formulación —explicó—, hay materiales que se usan, por ejemplo, para la gelificación, que son importados y no están disponibles en el mercado para fácil acceso de la gente. Un alcohol en gel casero no tendría la misma calidad y eficacia que uno realizado con todos los componentes en el lugar correspondiente".

Favier explicó que el alcohol puro dura muy poco en las manos porque es muy volátil. En cambio, la versión en gel tiene la particularidad de tener una concentración más antiséptica y permanece mayor tiempo en las manos.

También recomendó aumentar la frecuencia del lavado de manos. "Si antes alguien se lavaba dos veces en dos horas, ahora debe hacerlo cinco veces en ese período". También aclaró que el alcohol en gel es un complemento del lavado con agua y jabón. "Lo ideal es realizar la higienización como la Organización Mundial de la Salud lo recomienda y luego aplicar alcohol en gel", sugirió.