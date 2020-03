Daniela Calderón grabó su primer EP junto a sus músicos

Tradición y cultura cuyana mezclada con una ruptura de los paradigmas convencionales y un profundo amor por las raíces y los orígenes del folclore. Así se resume y describe a Daniela Calderón Trío, un grupo musical que tiene como líder a una mujer en sus guitarras y voces, algo que aún hoy despierta el asombro de sus colegas músicos.

Napoleón Garay, en segunda voz y guitarrón, Elías Wiedemann, segunda guitarra y arreglos, y Daniela Calderón, en primera voz, guitarra y arreglos; son las tres puntas del mismo triángulo que conforma a la banda especializada en folclore cuyano. Sin embargo, no siempre fueron tres.

“Elías y yo nos conocimos en una orquesta de guitarras, nos hicimos amigos y tocamos juntos ocasionalmente. Después hubo un lapso en el que él se fue a Buenos Aires y yo dejé la música. Luego conocí a Napoleón, con quien trabajamos como docentes en la misma escuela, y ahí surgió la idea de armar algo. En su momento éramos cuatro, pero el otro integrante se abrió y desde entonces funcionamos como un trío”, explicó Daniela, quien detalló que desde 2017 están conformados como lo hacen en la actualidad.

Hacemos arreglos e interpretaciones de autores contemporáneos y de aquellos que ya no están entre nosotros" Daniela Calderón Guitarrista y cantante de Daniela Calderón Trío.

A partir de entonces unieron sus voces, guitarras y amor por el folclore regional e hicieron arte. Napoleón y Daniela son de San Luis, mientras que Elías nació en Buenos Aires pero se crió en tierras puntanas. Por ello se puede decir que los tres llevan la música cuyana en la sangre. “Hacemos música instrumental y cantada, en trío de guitarra y con primera y segunda voz, un dúo mixto, bien fiel al estilo de la música cuyana”, dijo la artista.

La culminación de tres años de trabajo llevó a que los artistas grabaran su EP, compuesto por cuatro canciones, en Casa de la Música. “Grabamos una tonada estilo, que es como se tocaba antiguamente. Luego hicimos otra que transita entre la cuyana específicamente y la tradicional y, por último, una cueca y un gato, porque es una costumbre de la música tocarlas juntas”, explicó Daniela, quien hace más de 20 años se dedica al folclore, aunque esto no le dio aún el lugar que se merece entre sus colegas.

"No hay mujeres guitarristas a nivel profesional en el estilo en que yo me muevo. El folclore en general es muy machista, el estilo cuyano se caracteriza por necesitar cierta calidad y virtuosismo en el manejo del instrumento, entonces siempre fue visto como algo que hacen los hombres”, confesó la artista, entre disgustada y decepcionada.

“A veces me pasa, a pesar de estar hace muchos años en el ambiente, que me elogian diciendo: ‘tocás como un hombre’, como si fuera solamente una capacidad de ellos y yo salí iluminada. Es algo con lo que lucho aún hoy en día”, lamentó Daniela, quien no se deja intimidar y demuestra su habilidad y técnica arriba del escenario.