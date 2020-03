San Luis Logística busca potenciar sus negocios

San Luis Logística busca nuevos negocios, pero sabe que no puede hacerlo en soledad, debe contar con la complicidad de los productores. Por eso decidió darles un impulso y celebró en Villa Mercedes una jornada de trabajo de la que participaron especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), funcionarios del Gobierno de la provincia de Córdoba y el principal referente del Puerto de La Plata.

La reunión, que se llevó a cabo en el predio de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), fue presidida por el titular del organismo, Sebastián Lavandeira, para quien “esta interacción es positiva no solo para San Luis, sino para toda la región, por eso contamos con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Ganadería y Agricultura de Córdoba, representantes del INTA que se desempeñan en la vecina provincia y de la regional de La Pampa y San Luis. Los hemos recibido junto con el equipo del Ministerio de Producción de San Luis, para explicar las acciones que el Estado provincial lleva adelante para fomentar la producción agropecuaria, también las medidas que contemplan al sector industrial y, puntualmente, las características de la plataforma de trabajo que implica la ZAL, incluyendo las zonas Franca de Justo Daract y la Aduanera. Además nos visitó el ingeniero José Dodds, que preside el consorcio de gestión del puerto de La Plata, organismo con el que ya estamos en tratativas con vistas a instalar en este predio una oficina de esa terminal”.

Visitaron la ZAL funcionarios cordobeses y del puerto platense. Foto: San Luis Logística.

Juan Cruz Molina, del INTA, contó que "siempre tenemos la meta de juntar cabezas y promover el trabajo entre los sectores públicos y privados. Este encuentro es una excelente oportunidad para continuar el proceso de diversificación, ya que la plataforma que brinda la ZAL es estratégica para trasladar la producción a los distintos destinos del país y el mundo; realmente es algo inspirador, además ya teníamos muy buenas referencias, en especial sobre los procesos de deshidratado y compactación de alfalfa”.

El técnico cordobés destacó que “el transporte es un punto fundamental en la cadena logística, está el traslado de producción por vía férrea, que se utiliza en gran parte del mundo, y también otras alternativas como los bitrenes, en lo que San Luis es referente. Cada vez que veo uno de esos vehículos me digo: ¿Viene de San Luis?, lo que me hace sentir muy orgulloso. Es una propuesta que en otras provincias aún no ha cuajado, quizás debido a presiones gremiales".