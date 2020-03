Julia, una mujer que lucha por la justicia social y cosecha reconocimientos

Julia Ruiz Biscontini asegura con firmeza que no puede con su genio: ella debe mantenerse en movimiento. "Siempre tengo que hacer cosas, poner en funcionamiento mis neuronas, porque si no se llenan de telarañas", reafirma. Su espíritu inquieto es lo que la destaca y lo que la lleva a seguir cosechando reconocimientos en diferentes ámbitos. Tiene 71 años y desde muy joven es una defensora de los derechos humanos, la justicia social y una amante de la literatura. Hace una semana la Cámara de Diputados de la Provincia reconoció su labor y le otorgó una distinción.

Con una sonrisa tímida, la actual presidenta de la biblioteca "Antonio Esteban Agüero" expresó que el gesto del legislativo fue "un mimo y una inyección de fuerza" para ella. "Toda mi vida trabajé para ayudar a las comunidades donde he vivido. Nunca hice nada pensando en que me van a premiar por eso, no es mi objetivo. Pero de todos modos es muy interesante darse cuenta que uno trasciende y que alguien se fija en lo que uno hace", señaló.

La mujer participó junto a otras puntanas que se desenvuelven en la política, el arte, la justicia, el deporte y la comunicación, en una jornada que impulsó la senadora Anabela Lucero para conmemorar el 8 de Marzo. "Pasamos una tarde muy amena, me acompañaron mis hijas. Pude conocer a otras y me llamó la atención que hubiese mucha gente joven. Eso me interesó porque quiere decir que lo que venimos transmitiendo quienes trabajamos desde hace algunos años en esto está causando efecto. Es grato ver que se ha entendido el mensaje de la solidaridad y que cada vez hay más que lo escuchan", expresó.

El recorrido de Julia se destaca por su incansable voluntad y por su constante pensar en el prójimo. Durante 15 años estuvo al frente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una tarea que le dio satisfacciones y que también la agotó. "Era muy hermoso lo que podíamos hacer, pero fue muy cansador. Tuve colaboradores excelentes que, así como yo, se cansaron. Y es que por hacerlo no recibíamos ninguna remuneración, era algo que elegíamos", contó.

Mención. Fue una de las mujeres puntanas reconocida por la Cámara baja.

Su empatía no es casual. Ruiz Biscontini fue víctima del terrorismo de Estado en 1977. A los 33 años fue secuestrada en Buenos Aires, su ciudad natal, en la Mansión Seré, un centro clandestino. La privaron de su libertad un tiempo después de que su marido, Enrique Berroeta, sufriera el mismo destino, pero con la diferencia de que él no regresó: aún continúa desaparecido.

Ahuyentada por la gran ciudad, se mudó a Villa Mercedes ya que su madre era oriunda de la localidad. Junto a ella vinieron sus cuatro hijos. "Me resultaba muy limitante vivir allá. Acá pude hacer mi vida más tranquila, pude criar a mis hijos. Pude seguir haciendo cosas, y sobre todo, lograr que la sociedad viera que yo no era un individuo con una ametralladora", dijo con la voz entrecortada.

Ya en suelo cuyano, se desempeñó en los medios. Tuvo un programa radial junto Susana Crinó que se llamó La Caja de Pandora. Allí supo sortear los prejuicios de quienes subestimaban su capacidad de analizar la realidad y la economía de esa época, solo por ser mujer. "Me mandaban a lavar los platos", recordó.

En 2014, la Municipalidad le entregó una mención por ser una de las mujeres villamercedinas del año. Poco después de esa fecha, comenzó a presidir el equipo de la biblioteca Agüero que funcionaba a pocos pasos de la escuela "Benito Juárez", más conocida como "La Comercio".

"Somos amantes y propagamos la lectura. Pasamos por tiempos difíciles. La gente lee cada vez menos, pero seguimos apostando a esto, además comenzamos a ofrecer talleres y eso convoca un poco más al público", sostuvo.

Julia aseveró que su función en el espacio popular no es fácil. "Renovamos el cargo cada dos años y si sigo yo, no es porque sea la mejor, pero sucede que hay una serie de tareas administrativas que son trámites muy engorrosos, y un poco los he ido aprendiendo con el tiempo. De todas maneras tengo que decir que mis compañeras, las voluntarias, hacen la mayoría del trabajo", destacó.

Aunque le cuesta caminar y el tiempo que puede mantenerse en movimiento es menos del que ella quisiera, no planea dejar su trabajo. Para la mujer, "la solidaridad es un valor que está casi perdido", pero cree que "es fundamental".

"Nosotros nos educamos con el principio de la solidaridad y personalmente también me eduqué bajo el de la justicia. Para mí resulta muy importante pujar para que todos tengamos los mismos derechos. Hay quienes no los tienen y quedan al margen de la sociedad en todos los aspectos. Es fundamental activar para empoderar a aquellos que no pueden hacerlo", concluyó.