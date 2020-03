En las culturas más antiguas y nobles de la Tierra, durante milenios, el hábito de narrar historias ha funcionado como una reserva de la memoria y al mismo tiempo, como un talismán frente al miedo. Y cuando mejores son las historias que los pueblos se cuentan a sí mismos, más perdurable es la memoria, y más lejos queda el miedo.

Cada tanto, la humanidad encuentra escollos en su desarrollo incesante, hechos históricos que obligan a modificar los enfoques, crisis tan dramáticas y profundas, como para ser percibidas colectivamente.

Para superar esas grandes tragedias, los humanos crearon la ciencia y a partir de la inteligencia se volvieron eficientes, prácticos, sólidos, idóneos para sobrevivir. La ciencia es una herramienta de la memoria humana que sostiene a la especie e tiempos de crisis.

Mientras la ciencia trabaja para resolver la crisis, una buena historia aleja el miedo; como la del equipo de arqueólogos británicos que logró identificar unos huesos conservados en una iglesia de Folkestone, en el sureste de Inglaterra, pertenecientes a santa Eansvida, una princesa anglosajona que vivió aproximadamente entre los años 630 y 650 y jugó un papel clave en la cristianización de Gran Bretaña.

Los restos fueron encontrados en 1885, desde cuando se asociaban con la santa a la que está dedicada la iglesia. Hace más de un siglo, la procedencia de los huesos era una cuestión de fe, pero con el desarrollo de la tecnología surgieron los métodos apropiados para determinarla.

El líder del equipo, Andrew Richardson, dijo a The Guardian que la iglesia dio “un paso valiente” al permitir a los investigadores estudiar la reliquia. “Podríamos simplemente haber dicho: Amigos, no es ella. Yo creía que teníamos un 50% de probabilidades de que lo fuera. Y muchos colegas eran escépticos”, explicó.

Sin embargo, un análisis de radiocarbono permitió datar los huesos justo en la época en que murió Eansvida. La edad de la persona —entre 17 y 21 años— también corresponde a la de la santa, que según las fuentes falleció muy joven.

Además, un estudio osteológico mostró que no sufría de malnutrición y tenía los dientes poco dañados por alimentos duros, lo que sugiere su origen noble.

Conforme a la tradición, Eansvida era hija de Eadbaldo de Kent, que gobernó su pequeño reino en la parte suroriental de Gran Bretaña entre 616 y 640. La princesa vivió durante las primeras etapas de la cristianización de la isla.

Su abuelo, Ethelberto, fue el primer rey anglosajón en adoptar la fe católica. A mediados del Siglo VII todavía no había concluido el proceso de cristianización de la isla, en tanto que los gobernantes seguían practicando su fe pagana. En este contexto, la princesa se negó a casarse con un rey pagano y optó por hacerse monja.

Se cree que como tal fundó en Folkestone el primer convento de mujeres de Gran Bretaña, del que fue abadesa. No obstante, pronto falleció, probablemente debido a la peste.

Posteriormente canonizada, Eansvida, a la que se le atribuyeron varios milagros, fue un importante símbolo de la identidad local.

Folkestone es un lugar extremadamente antiguo, pero gran parte de su patrimonio se borró a través del desarrollo en los siglos XIX y XX. Eansvida estaba en el centro de la comunidad: la gente la habría visto como una heroína local. “Traerla de vuelta a la luz es algo especial”, señalaron los investigadores.

Aunque es difícil rastrear el árbol genealógico de los monarcas británicos actuales hasta el Siglo VII, algunas fuentes sugieren que el padre de Eansvida, Eadbaldo, podría ser el 40º bisabuelo de la reina Isabel II.

Sea cierto o no, el material genético de los restos de Eansvida —los únicos conservados de su linaje— puede arrojar luz a la historia dinástica medieval. “Nuestra identificación de los restos esqueléticos de la santa Eansvida abre la posibilidad de usar su ADN para investigar la ascendencia de las dinastías reales de Kent y de los francos”, aseveró Richardson.

Una buena historia. Para hablar de otra cosa.