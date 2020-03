Las clases virtuales se dictarán con una app

Todo cambia minuto a minuto. Es por eso que el Gobierno de la Provincia decidió implementar un sistema de clases virtuales haciendo uso de los recursos tecnológicos disponibles, con los que San Luis trabaja desde hace años. El ministro de Educación Andrés Dermechkoff aseguró que al terminar la carga de datos de todos los alumnos de la provincia estará disponible la modalidad educativa online a través de la app de Google Classroom, que para los puntanos es gratis.

En declaraciones a una radio de la ciudad, Dermechkoff informó que la plataforma para implementar la educación a distancia estará disponible en pocos días. “Hemos dado 14 días para que los alumnos no concurran a clases, pero no son vacaciones. Por ese motivo y por no saber cómo será la evolución de esta crisis nos preparamos para las eventualidades. En estos momentos, los docentes concurren a los establecimientos para cargar la base de datos de los estudiantes y armar las aulas virtuales. Luego, los docentes se irán a sus casas para trabajar de forma remota”, detalló sobre las próximas acciones que aseguró son preventivas y muy importantes de cumplir.

La ministra de Ciencia y Tecnología Alicia Bañuelos explicó que son varias las acciones que se realizan en estos momentos. “Una vez que tengamos la información de los alumnos de cada establecimiento, a través de la app los docentes podrán comunicarse con los alumnos para asignarles tareas e interactuar con ellos. También existe la posibilidad de evaluarlos, si fuera necesario. Es una herramienta sencilla para dar clases. Además, la Universidad de La Punta y el ministerio desarrollan desde hace muchos años plataformas para mejorar alguna parte del conocimiento, que están disponibles en aulasvirtuales. sanluis.edu.ar”, comentó y agregó que se suman a la medida nacional de transmitir, por Canal 13 de San Luis, material que el docente puede usar para dar sus clases en la modalidad online.

Por iniciativa propia

En algunos grados de las escuelas puntanas, desde el lunes las maestras comenzaron a mandar diferentes actividades con el doble propósito de que los niños no pierdan el ritmo y mantenerlos ocupados en época de cuarentena.

Marcela Sosa manda a sus hijos a una escuela privada. Tiene una nena en sala de 5 y otro nene en segundo grado. En ambos casos recibió en su mail tarea que aseguró no tienen que entregar a los docentes. “No están dando contenidos nuevos ni tampoco nos demanda tanto tiempo. Creo es una buena medida porque los mantiene entretenidos y nos ayuda a los padres”, aseguró.

Vanesa Torres tiene dos hijos en la primaria de la escuela "Maestras Lucio Lucero". A través de una mamá la maestra mandó a los grupos de WhatsApp material para trabajar desde casa. “No tenemos contacto con los maestros. Para mi nena que está en segundo grado tuve que ir a buscar una cartilla con actividades”, explicó sobre cómo vive cada uno una época en la que todos están obligados a aprender nuevas formas de vivir.