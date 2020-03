"Se tiene que saber que estamos preparados para el coronavirus"

María del Valle Chada, médica especialista en infectología, determinó que tanto la salud pública como la privada en San Luis ya están preparadas para recibir al coronavirus. La profesional, que se desempeña en los sanatorios Rivadavia y Ramos Mejía de San Luis, recordó la baja mortalidad que presenta la enfermedad.

En las últimas semanas, Chada ha realizado charlas en las clínicas de la ciudad para informar a sus colegas de las características del coronavirus, enfermedad que hizo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia de salud pública de importancia internacional. Con al menos más de 86 mil casos confirmados y 2.941 muertos en 65 países, el COVID-19 aún no llega a Argentina. Sin embargo, como sucede con los virus que se propagan por el mundo, el temor de que llegue al país es latente.

—¿Qué precauciones tiene que tomar la gente? ¿Sirve comprarse barbijos?

—Los barbijos no sirven, salir a la calle con barbijos no previene la enfermedad porque en Argentina no tenemos casos confirmados y aunque los tuviéramos, en un ambiente abierto y con la extensión de este país, que no es el del hacinamiento de China, donde las personas se pueden mantener alejadas unas de otras, el barbijo en la calle no tiene ningún criterio.

Esta cosa de urgencia o de psicosis de ir a comprar barbijos no tendría el impacto que puede tener lavarse las manos en forma continua, usar alcohol en gel para desinfectarse las manos, mantenerse a más de un metro de distancia de una persona que está tosiendo. Para eso y para todas las infecciones respiratorias, además de cubrirse la boca cuando uno va a toser o estornudar con el pliegue del codo.

—A pesar de que Argentina no tiene casos ¿Se está haciendo algo desde la salud?—Se reúnen constantemente expertos y van actualizando semana a semana las indicaciones, porque va cambiando de características la epidemia y la extensión en el mundo. Lo que se está intentando es el bloqueo, evitar que se convierta en pandemia, si bien esto es inminente, no tanto por la gravedad, si por la intensidad con que se va transmitiendo entre países.

¿Qué se hace para bloquear? Se cubren las fronteras. Ya hay un protocolo de aeropuertos, navíos, automóviles y colectivos. El paciente enfermo llega al aeropuerto, es contenido por la autoridad sanitaria, aislado, se le coloca el barbijo y es interrogado. Durante el vuelo se les instruye que avisen si tienen síntomas y si vienen de una región de circulación de virus.

—¿Cuáles son los síntomas?

—Los síntomas son resfriado común y dolor de garganta que progresa a tos. Hay veces que progresa a Síndrome Respiratorio Severo, el famoso SARS, que ya es un cuadro grave que requiere incubación, internación en terapia y altas chances de mortalidad. En general en el 80% de los infectados tiene una enfermedad leve.

No es que tengan síntomas solamente. Si no vienen de China, Japón, Corea del Sur e Irán y cuatro provincias del norte de Italia, no se considera nexo epidemiológico. En México hay un caso de coronavirus confirmado, pero no se puede asumir que ese país sea nexo epidemiológico, tiene que haber un número de casos suficientes, se necesita que sea una zona de circulación de muchísimos casos.

Lo tercero importante es la fiebre, para ser sospechoso del virus, el paciente tiene que tener fiebre y síntomas respiratorios. Esto junto al nexo epidemiológico, que haya estado los últimos 14 días en los territorios que mencioné o un agente de salud que haya cuidado a un paciente con el virus.

—¿Cree que hay chances de que llegue a Argentina?

—Sí, existen chances potenciales porque tenemos vuelos directos de Italia y tenemos mucha gente que viaja continuamente sobre todo a Italia más que a China y Japón.

—¿Y el sistema de salud argentino estaría preparado?

—Creo que sí, las cosas se hacen seriamente. Ayer reuní a la gente del sanatorio Rivadavia, me comuniqué con mi colega del Cerhu, estamos por protocolizar en la parte privada y en la parte pública se ha hecho lo pertinente (Ver "Protocolo..."). Se tienen las habitaciones potenciales para usar, se está haciendo acopio de material.

—¿Cómo se puede evitar el pánico en la gente? —Con información certera. Si das una noticia permanente de mortalidad, porque sesgan la información, no es favorable y la gente queda con los fallecidos. La mortalidad del coronavirus es del 2 al 3 por ciento en China, en el resto de los países es del 0,7%. La información es lo que va a bajar los niveles de ansiedad, el saber que estamos preparados para una epidemia.

Me parece que tenemos que mantener la calma, tratar de dividir lo que es una noticia de lo que está pasando en tiempo real. No tenemos casos en Argentina, no obstante se están preparando los aeropuertos y la sociedad médica para atender casos. Se conoce bastante del virus, cómo se transmite y cómo evitarlo. La mejor forma de no entrar en pánico es esto: consultar e informar bien.

Hay que saber, por ejemplo, que a diferencia de la gripe, para infectarse hay que estar a menos de un metro. El germen no flota en los ambientes, si mantenés la distancia del que está tosiendo ya te podés proteger.

Otro elemento es el clima, si bien no está fehacientemente comprobado, en el hemisferio norte están bastante tranquilos porque empieza la época primaveral. Al no haber frío y al haber un aire húmedo, las partículas que tienen el virus caen al piso y se propaga menos. Además la gente se junta menos en ambientes cerrados.