La Iglesia Católica tomó medidas para prevenir la propagación de coronavirus

La Iglesia Católica de San Luis extremará sus medidas de prevención para evitar que la epidemia de coronavirus se expanda en San Luis. Durante la cuarentena las misas se celebrarán sin la presencia de fieles, no habrá agua bendita en las Pilas (colocadas generalmente en los ingresos a los templos), se suspenden las clases de catecismo y los grupos que funcionan por lo general en casas y salones parroquiales, según expresó el obispo Pedro Martínez a través de una carta pastoral.

La circular emitida este viernes informa que “las puertas de las iglesias se mantendrán abiertas en la medida de lo posible”, y que será responsabilidad de los párrocos, administradores parroquiales y encargados de capillas extremar las medidas de higiene en los templos.

“En cuanto respecta a la Celebración y participación de la Santa Misa dominical es importante recordar que las normas eclesiásticas no obligan bajo incomodidad grave, como es el caso gravísimo de esta enfermedad identificada. A tenor del Derecho Canónico dispenso del precepto dominical (c. 1245). Se recuerda a los fieles que si bien no participan de la Santa Misa dominical o Fiestas de precepto, no obstante permanece la obligación de santificar las Fiestas”, expresa la carta de Monseñor Martínez.

En otro de los puntos les sugiere a los encargados de administrar la sagrada comunión que se entregue en lo posible en la mano, aunque si la persona prefiere recibirla directamente en la boca se deberá colocarse en el final de la fila.

Esta medida es en caso de que haya posibilidad de entregar la comunión de manera colectiva. Además, Martínez les pidió a los feligreses que incluyan en sus oraciones a los sacerdotes que asistirán enfermos, a los muertos en el mundo a raíz de esta pandemia, a los gobernantes que toman decisiones y a todo el personal de la salud y seguridad que están trabajando incansablemente.

La carta tiene también un punto dedicado a la fe, en la que se insta a la familia a buscar un momento dentro de la cuarentena para leer la palabra de Dios.