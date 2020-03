Seis etapas de una "Deshumanidad" sónica

Un universo sónico se abre ante el panorama musical de los músicos independientes que no cesan en su búsqueda de sensaciones artísticas y composiciones originales. De reciente edición, el guitarrista y compositor Franco Aflalo subió a Youtube el Ep "Desumanidad", canciones introspectivas que muestran otra faceta del artista, registrado de manera independiente, a solas y sin apuro.

Sin un ego desmedido sino más bien para darle entidad a su nueva etapa, Franco decidió bautizarlo con su apellido. "Elegí los temas, les di orden, vi que tuvieran coherencia y empecé a buscar el arte, una identidad, porque también implicaba mostrarme por primera vez como solista. Entonces se me ocurrió salir como 'Aflalo' en vez de ir con seudónimos o lo que sea. Me pareció que quedó bueno", aclaró el joven artista, también integrante del trío "GIF".

"Deshumanidad" es un conjunto de seis canciones que provienen de años y momentos personales muy diferentes (desde 2017 en adelante), compuestos, grabados y producidos por él mismo, "con muchas ganas de crear y hacer".

"Los compuse armando las maquetas primero, y cuando sentía que estaba la estructura, los producía y grababa los instrumentos encima", dijo Franco, quien para las secciones orquestales "cuando imaginaba cuerdas, violines, cellos y sintetizadores", usaba un teclado Midi. "Con paciencia logré sacarle un sonido bastante orgánico, que se mezcle bien con los demás instrumentos, pero queda reflejada la importancia de la guitarra y la búsqueda sonora, eso es algo que disfruté muchísimo", explicó Aflalo, organizador del “Festival Metrópolis”, en el que reunió a artistas de diversas disciplinas.

Las canciones que integran "Deshumanidad" son "Contraviento", "Luces del Mundo", "Holden", "Espuma", "Hábitat (When I'm Gone)" y "Mil Lunas", las que grabó por su cuenta en su habitación entre PCs y equipos. Tocó teclados Midi, batería electrónica, bajo, guitarra y un micrófono para la voz, y usó programas para grabar y una interfaz de sonido.

Siemrpe solo, la excepción fue "Hábitat (When I'm Gone)", en la que colaboró la actriz Rosario Finelli en coros.

"Son muy introspectivas, muy personales, 'canciones muy canciones'. Tengo mis bandas y hacemos cuestiones más progresivas, más locas, acá fue más cancionero, ir a lo básico, experimentar con los sonidos para sacar lo que hay adentro", manifestó Franco de lo que menos les gusta a los músicos, que es explicar de qué van sus composiciones.

Para el arte del Ep, la ilustración corrió por cuenta del artista cordobés Quimey Giovagnoli, mientras que Facundo Lodeiro estuvo a cargo de la animación. "Son amigos que se coparon. Quimey me regaló la ilustración y me pareció que complementaba perfecto, y otros hicieron las animaciones", resaltó el puntano.

"Fue un proceso muy lindo ¡y muy caótico también! porque sacar un Ep implica hacer un montón de cosas... pero salió", comentó satisfecho Aflalo de la placa que está sonando en Youtube y la próxima semana hará lo propio en Spotify. "Es un laburazo también porque no es tan fácil estar en Spotify y me pone recontento haberlo logrado", destacó el artista, que ha postergado las presentaciones de su nueva música.

En esta sequía de shows debido a la cuarentena nacional, los músicos debieron resguardarse por seguridad, situación que a los artistas independientes y autogestionados desfavorece, ya que no pueden tocar, pero al menos los fans pueden entrar a sus páginas o comprar sus canciones en las plataformas, y es una buena oportunidad de ayudarlos.

El arte de tapa de "Deshumanidad" que se verá en Spotify

