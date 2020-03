Investigan el robo en la casa de la esposa del actor de "El Zorro"

Hace seis años que Aracelli Lisazo Ozcoidi, la viuda de Guy Williams, el actor que interpretó a "El Zorro", vive en Potrero de los Funes. Y es la primera vez que no puede dormir en su propia habitación. Cualquier ruido a mitad de la noche la despierta. Tiene miedo. Se siente invadida en su intimidad. Solo puede conciliar el sueño porque sabe que al lado del sillón de su living, donde se acuesta, están los cuchillos que dejó y porque no está sola, ya que un amigo le hace compañía a diario. Así está desde hace cuatro días, cuando regresó de Buenos Aires, entró a su vivienda y se topó con la amarga novedad de que le habían saqueado la casa. El o los delincuentes le llevaron dinero, joyas y armas de fuego. Pero lo que más lamenta es que le hayan robado el reloj Rolex que le había regalado el amor de su vida.

Hoy, según le adelantaron, los policías de la Comisaría 33ª se acercarán hasta su casa en "Villa Kin", ubicada a unas tres cuadras del circuito de Potrero de los Funes. Los efectivos le tomarán una ampliación de la denuncia que hizo el miércoles, porque recién ayer, cuando acomodaba el desorden que le dejaron el o los ladrones en su dormitorio, Aracelli notó que le faltaba el reloj, de la década del '70. "También encontré lo que creo es el arma que usaron para entrar a la casa", dijo la mujer, sin dar detalles de cuál es ese elemento.

Aracelli se había ido de su domicilio el sábado 14. "Me había ido a mi pueblo natal, a una reunión de egresados, y el miércoles, por el tema de la pandemia, volví", contó. Regresó a su vivienda alrededor de las 21.

Un regalo invaluable. El Rolex, de los '70, que Williams le obsequió a su esposa.

"Mi amigo, que me hace los trabajos de herrería y me cuida la casa, me dijo que había visto la ventana abierta. Le dije: 'la habré dejado abierta'", relató. Y es que, en principio, no notó nada extraño en el living.

Pero se dio cuenta de que estaba equivocada cuando fue hasta su pieza. La luz estaba encendida. "Todo estaba en el suelo, los cajones tirados, los placares revueltos, las cortinas blackout arrancadas", describió.

"Me llevaron unos cientos de dólares, unos miles de pesos que tenía, una notebook, un revólver calibre 22 y un rifle árabe, grande, importante, que tenía en el living", dijo.

La mujer calcula que el o los ladrones entraron por la ventana de dos metros de altura que tiene en el baño, puesto que era la única abertura que estaba violentada. Cree que escaparon por su dormitorio y que luego volvieron para llevarse el rifle.

Aunque la Policía quedó en revisar las filmaciones de las cámaras de seguridad más cercanas, la viuda de Williams tiene sus sospechas. Para ella todo fue obra de una persona, alguien que conocía bien su hogar y que hasta pudo estar sentada en su mesa, compartiendo una comida. "Sabía dónde buscar y fue cuidadoso, no quería romper nada. Fue minucioso. Era un ladrón que conocía, como de alto nivel, de guante blanco, como les dicen, porque no fue a buscar cositas, fue por lo que tenía valor", consideró.