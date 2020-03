Un 40% de los trabajadores está sin ingresos por el aislamiento

El aislamiento social obligatorio decretado en todo el territorio nacional puso en jaque a muchos trabajadores monotributistas y de la economía informal, sectores laborales que en la provincia representan un 40 por ciento de la población ocupada. Así lo refleja el último informe de "Diagnóstico Laboral" publicado en noviembre del año pasado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Según las estadísticas publicadas por el organismo nacional, la población económicamente activa de la provincia está integrada por unas 200 mil personas, de las cuales 198 mil (el 99 por ciento) tiene una ocupación: unas 124 mil (63%) son asalariadas, mientras que otras 46 mil (22%) son cuentapropistas, para quienes ayer el presidente Alberto Fernández anunció un paquete de medidas para paliar la situación. De ese último grupo, unas 8 mil (46%) son profesionales y personal técnico, mientras que las 38 mil restantes son no profesionales, 23 mil (51%) con capital para reinvertir y 15 mil (33%), sin capital.

Además, de los ocupados en el sector público (unos 41 mil), el 4% no está registrado, mientras que en el sector privado (unos 74 mil en total) hay unos 28 mil (38%) trabajadores que no figuran en el sistema de seguridad social. Dentro del grupo que se desempeña en "trabajo en casas particulares", la informalidad llega al 96 por ciento, ya que de 9 mil empleados y empleadas 8 mil carecen de aportes.

El Diario de la República consultó a un taxista, un vendedor ambulante y un gasista para conocer cómo viven el drama de la cuarentena impuesta para evitar el contagio masivo del coronavirus y qué estrategias de sobrevivencia ponen en práctica para subsistir en un momento inédito en la historia del país. El factor común en sus relatos fue la preocupación por la imposibilidad de salir a trabajar.

"Fui a la Policía para conseguir un permiso para circular en la calle pero me lo negaron, algo que me tiene muy preocupado porque no tengo sueldo fijo y, aunque digan que está suspendido el pago de servicio, tengo miedo de que me corten la luz y el gas en una época del año en que son más necesarios", dijo Jorge Cortés, un vendedor ambulante que hasta hace una semana caminaba la ciudad a diario para generar un mínimo ingreso para él y su familia con la comercialización de distintos productos. Ante la prohibición de salir, la subsistencia del hombre de 44 años (trabaja desde los 16) quedó atada a la Asignación Universal por Hijo (AUH) que percibe por una hija de 5 años.

Los taxistas son otro de los sectores afectados por el aislamiento. Según el titular de una unidad, Daniel Fernández, la demanda de viajes bajó hasta un 80 por ciento y el poco trabajo que consigue es por conocidos que le piden traslados fuera del horario en el que circulan los colectivos.

"En un día normal hacía en promedio mil quinientos pesos, ahora apenas llego a los cuatrocientos o quinientos, que solo alcanzan para comer. La situación es mucho más difícil para los choferes (peones de taxi) que alquilan el auto por jornada, porque tienen que pagar al propietario y quedarse con una ganancia, algo que es imposible. Sé que muchos directamente guardaron el vehículo hasta que pase todo esto", afirmó el taxista.

En el rubro de los gasistas la situación no es tan diferente. Gerardo Villegas, quien cuenta con la matrícula para ejercer ese oficio, dijo que el trabajo es nulo. "La actividad venía mal desde hace seis meses pero con esto empeoró las cosas, justo cuando iba a empezar a repuntar por el inicio de la temporada del frío, que es cuando salen muchos trabajos, como arreglo de calefactores", sostuvo.