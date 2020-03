Gustavo Maranguello, la experiencia en Del Progreso

Por su talento, garra, sacrificio, goleo y experiencia, Gustavo Maranguello es sin dudas una de las figuras con la que cuenta hoy la Liga Argentina de Básquetbol. Sus nueve temporadas en la categoría así lo dicen, al igual que el rol clave que cumple en Del Progreso de General Roca donde, además de ser inamovible en el quinteto inicial, es la voz cantante del equipo rionegrino.

"Cuando llegué me pidieron que sea uno de los líderes del grupo, que acompañe a los más jóvenes. El entrenador (Daniel Jaule) me conocía, sabe lo que puedo dar y es por eso que me renovaron", cuenta el mercedino, que en el momento de la suspensión inesperada de la actividad oficial por el flagelo del coronavirus se encontraba transitando la segunda campaña en "Del Progre".

Gustavo o "Guty", como lo conocen en el ambiente basquetbolero, es un alero versátil de 1,90 metro. Creció en Alberdi Club y, antes de recalar en el estadio El Gigante, pasó por GEPU de San Luis, Estudiantes de Río Cuarto, Huracán de Trelew (7 temporadas en Liga Argentina y 2 en Torneo Federal) y Pérfora de Plaza Huincul.

Uno contra uno. Se encuentra en su segunda temporada en el equipo rionegrino, que conduce Daniel Jaule.

Mientras disfruta en casa del calor de los viejos, luego de que el club le dé licencia al plantel, "Guty" hizo un balance del actual torneo: "Empezamos mal y ahora estábamos levantando. Hubo mucho recambio de extranjeros, porque algunos no se adaptaron, pero mejoramos el volumen de juego. Estamos cerca de entrar a los playoff (a través de la reclasificación), tenemos chances matemáticas".

"Yo por suerte estoy bien físicamente. No sufrí lesiones importantes. No es lo mismo lesionarte a los 20 que a esta edad, la recuperación cuesta el doble", señaló entre risas el sanluiseño de 36 años, que puede efectuar sin problemas la función de ala-pívot.

En cuanto a un calendario que cada vez parece más complicado, con suspensiones de eventos deportivos por todo el mundo, entre ellos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el ex "Azurro" manifestó: "No se sabe si continúa. La ADC (Asociación de Clubes de Básquetbol) dio un mes más de suspensión y los clubes no sé si van a poder aguantar. Seguramente en los próximos días van a haber reuniones y se van a conocer las medidas".

La espera puede ser larga y el jugador no quiere relajarse. Como si se tratara de una pretemporada, "Guty" realiza al pie de la letra una minuciosa rutina con ejercicios físicos (estipulada por el cuerpo técnico). También se cuida en la alimentación, un aspecto clave en un deportista de alto rendimiento.

Gustavo lleva doce temporadas en la Patagonia argentina. Su hogar, por ahora, es General Roca y una categoría pareja que lo tiene como protagonista. Él respira básquetbol y, como está acostumbrado, sus objetivos son siempre los mismos: cuidarse bien, mantener la regularidad y romper las redes rivales.