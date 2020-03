Las canchas te van a extrañar

Hoy al mediodía una triste noticia nos estrujó el corazón a todos los futboleros de San Luis. Murió Rodolfo Blanco, el árbitro, el canillita, el colega periodista, el amigo de todos y el defensor incansable del fútbol nuestro.

Si es verdad eso de que la muerte vuelve mejores o enaltece a las personas, con Rodolfo esa creencia se diluye, porque no se puede ser más bonachón, digno y respetado de lo que fue “el Rodo” y así será siempre su recuerdo.

Siempre había que estar cerca de él en las canchas, siempre. Conocía los mejores lugares, donde daría sombra cuando el partido promediara, por los mates y el café de su amigo Zoilo y también porque era placentero escuchar su clásico “ohhh ídolo”, un saludo marca registrada.

Va a ser duro encarar una tribuna sin saber que vamos a verte, tu figura era una postal viva en cada cancha en la que se jugaba la Liga Sanluiseña, siempre con la sonrisa del amor por la pelota.

“Han pasado los años, y a la larga he terminado por asumir mi identidad: yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano, y en los estadios suplico: una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece". Dice Eduardo Galeano en el prólogo de su libro “El fútbol a sol y a sombra”, que bien te quedaba esa definición viejo amigo.

Nos vamos a tener que acostumbrar a estar sin vos, algunos como yo con tu ausencia en las canchas, otros los más íntimos como tu hija Nati o tus compañeros Héctor, Nico y tantos otros con la falta que les vas a hacer en el día a día.

Ojalá el paraíso sea como lo soñó el enorme Negro Fontanarrosa que decía: "A mí no me va eso del nirvana o los jardines con ángeles tocando la flauta. A los dos días ya te querés cortar las pelotas. Al cielo le pondría canchitas y un par de bares, porque en el bar estás en tu casa y a la vez estás balconeando la calle".

Descansa en paz viejito querido.