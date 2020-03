Lorenzo Díaz lleva el ciclismo en la piel

Lorenzo Díaz es un pibe del norte puntano, el único varón de seis hermanos, trabajador, familiero, soñador y corajudo como pocos. El fin de semana pasado se transformó en la revelación de la Vuelta del Porvenir; el ciclista de Quines, que corrió junto con el equipo Coraza, fue segundo en la general Sub 23 y escolta del interminable Alfredo Lucero en el clasificador de ciclistas locales.

“Esta fue una carrera muy importante, la pongo a la par del Campeonato Argentino que gané de Rural Bike. Fue algo increíble, aún no logro entender cómo me fui poniendo fuerte y llegué como el segundo mejor Sub 23. Entreno siempre con la cabeza en ser protagonista, pero realmente con los nombres que había en esta vuelta nunca lo imaginé”, comenzó su relato Lorenzo, que para reafirmar aún más su pasión por este deporte, lleva tatuadas en su piel dos bicicletas, una en el brazo y otra en su pierna.

No hay nada en la vida del quinense que no transcurra sobre dos ruedas. Comenzó a correr a los 7 años, con una bicicleta armada desde el cuadro y con el esfuerzo de todos los "Díaz".

“Ayudé a mi papá a colocar un portón, ahí compramos el cuadro, luego gracias a las changas de albañilería la fuimos armando, hasta terminarla. Cuando me subí por primera vez no lo podía creer”, sostuvo Lorenzo, quien el año pasado obtuvo el título de campeón argentino Sub 23 de Rural Bike en Entre Ríos, la otra especialidad que practica dentro del ciclismo.

Con la bici lista para largar, vinieron algunos inconvenientes económicos, las competencias eran en San Luis y había gastos por afrontar: “Son recuerdos que por ahí trato de esquivar, pero sé que me hicieron fuerte. Por ahí solo me daban plata para venir, entonces estaba obligado a ganar para poder volver (los premios eran en efectivo). Cuando me iba mal no me quedaba otra que hacer dedo”.

Lorenzo vive ahora en San Luis, se levanta todos los días a las 8, desayuna “fuerte” y a las 9 está en la bicicletería R3 Bike, allí trabaja hace unos meses. “Soy un laburante, trabajo en una bicicletería, las arreglo. Cuando no estoy trabajando, estoy entrenando, que es mi pasión. Aprovecho la siesta, es el horario ideal, salgo a pedalear 2 horas aproximadamente. Me doy una ducha y vuelvo al trabajo. Esta semana por la carrera tuve que faltar, pero mi jefe no me dijo nada, al contrario, me felicitó”.

Hugo y Graciela, sus padres; Deriza, María, Natalina, Melisa y Gisel, sus hermanas; todos viven en Quines: “Me tuve que venir, sobre todo para estar cerca de donde se hacen las carreras. Mi meta es poder algún día estar en un equipo grande, poder vivir de lo que me gusta, que es el ciclismo, y por supuesto aprender cada día más”, sintetizó Lorenzo, que se quedó pensativo y exclamó: “Tuve una chance de estar en el San Luis Continental. Me llamó el hermano de Josué Moyano (el técnico del equipo), me ofreció ser el mecánico para la Vuelta del Porvenir y la Doble Bragado o cualquier otra competencia. Le dije que no, soy corredor ante todo, mecánico solo en mi trabajo”.

Con el pecho ancho y más motivado que nunca, Lorenzo ya prepara en su mente el próximo desafío: “Voy por el campeonato argentino de ruta, se hace en La Rioja y es mi objetivo. Tengo que aprovechar este momento en donde me siento muy bien”.

De ese chico que compró la primera bicicleta ayudando a su padre a poner un portón, a este pibe de 21 años, pasaron muchos kilómetros, competencias y aprendizajes; lo que no varió en absoluto es el sentimiento por el ciclismo: “Es lo que sé hacer, el único deporte que practico, lo que me gusta, es lo que amo, el ciclismo es mi vida”.