"Daract 4", camino al medio siglo

El grupo musical no necesita aclarar de dónde vienen ni cuántos son. Un poder de síntesis entre la amistad y la familia.

Cuarenta y seis años de carrera no son poca cosa. El grupo "Daract 4", conformado por Mario Fernández, Guillermo Becerra, Luis Pedernera y Mario Boffa, lleva casi medio siglo en la música y es un asiduo concurrente a festivales de todo tipo, aunque en los últimos años decidieron enfocarse en los escenarios locales y hacer hincapié, desde sus canciones, en la cultura puntana.

Comenzaron en el coro de una iglesia de Justo Daract mientras interpretaban música sacra, allá por el año 1974. Desde ahí vivieron doce cambios de integrantes, aunque ahora lo conforman tres de sus fundadores y el sobrino de uno de ellos. “Somos familia. Esta pasión que nos une la vamos transmitiendo por generaciones”, destacó Boffa, quien remitió los orígenes del grupo al folclore y a su presencia en Jesús María, Cosquín y a muchos viajes a Córdoba y La Pampa.

"Si bien hemos andado más fuera que dentro de la provincia, en estos últimos diez años decidimos enfocarnos en los ritmos nuestros, autóctonos y reflotar autores puntanos”, explicó.

Tocar en las localidades de San Luis tiene un sabor especial y el músico aseguró que en todos lados fueron bien recibidos. “Nos pasa que nos invitan a un festival y después nos vuelven a llamar en menos de un año, eso nos da una respuesta de si gustó o no. Le ponemos muchas pilas cuando hay eventos grandes”, contó.

La agrupación quiso mantener el espíritu que los identifica desde hace 46 años por lo tanto no incorporaron instrumentos eléctricos, sino que optaron por sumar vientos, charango y bandoneón para mantener el estilo. “Vemos que los jóvenes están logrando cosas muy bonitas, pero tienen herramientas más modernas. Nosotros queremos mantener un poco la identidad de hace cuarenta años y a los últimos temas los estamos grabando con la mínima instrumentación. Para que se aprecie y valore la letra, conviene que el sonido sea lo más claro y limpio posible”, explicó Boffa.

Justamente, antes de que empiece el aislamiento terminaron de grabar cuatro temas en Casa de la Música. Ahora resta hacer la mezcla y ver si hacen falta correcciones para que ya quede listo.

El próximo será el cuarto disco que editan y estará integrado por algunos temas de su repertorio y los cuatro inéditos que grabaron en el estudio villamercedino. “Quisimos hacerle una suerte de homenaje a dos autores que ya han fallecido y grabamos temas de ellos. Uno es ‘La Chacarera del Río Quinto’ de Juan Díaz y el otro es ‘Flaco Juan’, que narra la historia de un criollo que tuvo un accidente con su caballo, Juan Baigorria, y está escrito por Roberto Maño”, relató el músico. Los otros dos temas son tangos adaptados al folclore y otro un poco más “jocoso” al que llamaron “Bésame Morenita”.

El disco está pensado ante una posible despedida, pero los integrantes de "Daract 4" todavía no se animan a decretarlo así. “Ya llevamos cuarenta y seis años andando juntos, si pudiéramos llegar a los cincuenta sería muy bueno y si no nos daremos el gusto de dejar estos temas que son muy bonitos. Esto sería un CD medio de despedida”, reflexionó Boffa. Energía no falta, así que para el adiós definitivo todavía hay tiempo.