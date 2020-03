Alegría para todos: por primera vez los corsos no serán competitivos

Este viernes y sábado, el Carnaval invadirá el Parque La Pedrera. Participarán 16 murgas y comparsas, pero no habrá ganadores. El Municipio busca fomentar la igualdad.

La alegría, el color y el ritmo del carnaval se apoderarán nuevamente de La Pedrera, pero ya no habrá ningún rostro de tristeza o decepción al final del espectáculo. Es que este viernes y sábado los corsos villamercedinos convocarán a 16 comparsas y murgas locales, pero con una particularidad: por primera vez las agrupaciones no competirán entre sí.



Ayer, algunos miembros del gabinete municipal y los productores del parque encabezaron una conferencia de prensa para anunciar los detalles del encuentro, y entre las novedades destacaron y explicaron la modalidad de participación. "Estamos fomentando la igualdad y por eso nos parecía que todos deben tener el mismo nivel de protagonismo. No habrá ganadores, pero todos tendrán un reconocimiento", sostuvo el secretario general de la Comuna, Ramiro Fernández.



Por ello, en ambas noches actuarán todos los conjuntos, con una performance de entre seis y ocho minutos cada uno, en un orden que definirán por sorteo. Además, no habrá jurado ni elección de reinas de baterías. Los pasistas, que son quienes encabezan cada cuerpo de baile, podrán ser tanto mujeres como varones. "Vamos a eliminar todo tipo de cosificación de la mujer, acompañando a una política de Estado que llevan adelante el Municipio y el gobierno provincial", aseguró.



Y aunque no habrá premios en dinero, todas las agrupaciones recibieron un subsidio para solventar sus gastos y poder estar presentes en el sambódromo. La sumatoria de aportes que hizo la Comuna llega al millón de pesos.



Consultados por El Diario, los integrantes de diferentes comparsas y murgas se manifestaron a favor de las nuevas medidas y las tomaron como un aliciente para disfrutar del espectáculo sin presiones. "A mí me parece muy bien, porque de esa forma se evita que haya peleas entre las agrupaciones y podemos estar más tranquilos", opinó Vilma Chavero, de los Tigres de la Alegría, que representan al barrio 96 viviendas.



Presentación. Los funcionarios municipales y los productores de La Pedrera dieron los detalles del encuentro.



José Quiroga, uno de los coordinadores de Pibes de la Diversión, reveló que su conjunto fue uno de los que pidió cambiar la modalidad. "Queríamos evitar inconvenientes, no tener desacuerdos ni discusiones. Lo tomamos como un momento de diversión y nuestra idea es disfrutarlo, nada más. Somos una murga que nació en 2003 y lo hacemos más por gusto que por ganar algo", expresó. Mientras que Sofía Quiroga, una de las pasistas de Guanaba, aseguró que aunque no haya un trofeo en disputa, igual darán "lo mejor" para brindar un buen show.



Es que son más de tres mil las personas, desde niños hasta ancianos, quienes se preparan desde noviembre para brillar en la pista de La Pedrera.



Por eso, otros de los grandes ausentes en esta edición serán los aerosoles con espuma. Fernández explicó: "El trabajo que hacen las comparsas y murgas es muy grande y a veces se ve opacado cuando se usan estos productos desmedidamente. Tampoco se podrá ingresar con bebidas alcohólicas".



La pasarela estará armada en la zona de boxes del autódromo del parque y tendrá una extensión de 500 metros. Colocarán vallas a ambos costados, para que el público pueda ubicarse de pie o en un sector de sillas que aún no definieron si tendrá un costo. Lo que sí será gratuito es la entrada para ambos días.



Las puertas se abrirán a las 20:30 y las pasadas comenzarán alrededor de las 21:30, con dos ingresos para los espectadores: uno por el portón principal y el otro por el puente peatonal que conecta con La Ribera.