Una cordobesa de 9 años ganó su lucha y jugará fútbol infantil mixto

La Liga Regional de San Francisco no la dejaba jugar por ser nena. El caso llegó al Inadi y la ficharon.

Martina Raspo, la nena de nueve años a la que no dejaban competir con los varones, se convertirá este sábado en la primera nena en jugar un partido oficial en la Liga Regional de fútbol infantil de San Francisco, Córdoba, con la camiseta del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros. "Martu" podrá jugar "por los puntos" como pedía, tras varios meses de lucha.

"Jamás se nos había cruzado por la cabeza que jugara con nenes hasta que ella le hizo una pregunta simple a su profesor: '¿Por qué no puedo jugar por los puntos?", relató Carolina Bulacio, la mamá. Es que la pequeña futbolista entrenaba toda la semana a la par de sus compañeros y cuando llegaban las citaciones para los partidos oficiales, se quedaba afuera por el solo hecho de ser nena.

"Para nosotros, como padres, fue algo traumático por la falta de comunicación. Los que la conocen saben cómo siente el fútbol y lo importante que es para ella poder jugar como los demás", contó Pablo Raspo, el papá.

En Morteros, la ciudad del noreste de Córdoba donde Martina vive con sus padres y tres hermanos varones, no hay ligas oficiales de fútbol femenino. Por eso la familia Raspo comenzó un reclamo a fines de 2019 y consiguió el apoyo y acompañamiento del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y de una gran cantidad de futbolistas.

Rocío Correa, jugadora profesional de San Lorenzo y de la Selección Sub 20, contactó a Carolina por Facebook y fue pionera en difundir la causa. Incluso le regaló su camiseta a Martina, fanática de Boca, pero que por Rocío usa la del "Ciclón" frecuentemente. Después de que se hicieran virales tres videos de futbolistas en apoyo a Martina, la Liga la fichó. Las imágenes en las redes mostraban a la periodista Ángela Llerena, Lorena Benítez, Julieta Cruz y Mauro Zárate (Boca Juniors), Leonardo Di Lorenzo (Temperley), Milagros Menéndez y Luciana Bacci (Racing), Vanina Correa (San Lorenzo), Ludmila Martínez (Platense), Rodrigo Alonso (Almirante Brown), Gastón Benavídez (Estudiantes de Río Cuarto) y hasta al exfutbolista Luis Fabián "Luifa" Artime, entre otras voces que sumaron su respaldo a la causa.

"Tuvimos una reunión muy buena en Morteros, con la familia y con el club. La Liga la inscribió el sábado pasado y no hay razones para que el club no la ponga a jugar en los partidos. Martina es una de las mejores jugadoras del equipo y no existe impedimento reglamentario", dijo Carina Bittar, delegada del Inadi en Córdoba.

Adrián Vítola, secretario general de la Liga Regional de Fútbol, declaró en una nota al canal local que tuvieron que "pasar el tema a legales porque es la primera vez en 100 años de Liga que ocurre". El dirigente admitió que tomaron la decisión de anotarla con "miedo" a sanciones por si era "antirreglamentario", y que cuando consultó a la AFA le dijeron que la fiche por el Departamento de Fútbol Femenino. Sin embargo, no existe tal departamento en esa región.

En tiempos de fuerte lucha por la igualdad, el temor del dirigente parece viajar en el lomo de un tiranosaurio rex. La Liga Sanluiseña de Fútbol ficha, desde hace más de un año, a las niñas que deseen practicar en cancha de 11 en el torneo infantil, que es mixto. Además tiene categorías exclusivas para que las pequeñas compitan en fútbol salón.

Carlos Borrello, técnico del seleccionado femenino de Mayores y Sub 20, tiene armado "un proyecto ambicioso" de formación de jugadoras para realizar una vez que tenga la infraestructura, "en tres o cuatro años". "La idea es que practiquen nenes con nenas desde los 9 hasta los 13 años, como hacen en Holanda", detalló en una entrevista.

Incluso la FIFA, en su dossier sobre fútbol inicial, recomienda "permitir el sistema mixto, al menos hasta los 12 años".

Martina es zurda, habilidosa, juega de volante por izquierda y a veces de delantera. "Ella se siente cómoda con los varones, pero estaría bueno que haya más nenas. Al principio no se la pasaban y yo me enojaba. Después empezaron a tocársela y ahora es a la primera que buscan para pasarle la pelota. Es muy rápida. Se quieren mucho con los chicos, eso es muy lindo. Ojalá esto sirva para ayudar a otras nenas que quieren jugar y no les permiten hacerlo con varones", deseó Carolina.