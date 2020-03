El folclore cuyano recupera un histórico espacio en el aire de Nacional Folklórica

"Los herederos del Cuyum", conducido por Fernando Pedernera, volverá a la FM 98.7 cada sábado de 7 a 8. Por años fue el único espacio de difusión de la música cuyana en la FM Nacional Folklórica. El ciclo se retomará luego de los 503 programas realizados entre 2007 y 2017 hasta que fue levantado por la administración pasada, la de Hernán Lombardi, tras diez años emisiones continuadas.

El título del programa obedece a un vocablo huarpe (pueblo originario de Cuyo) que significa “tierra de arenas”, en referencia a la geografía regional.



“El cese del programa ocurrió en un contexto de eliminación del aire de los contenidos hechos por los trabajadores históricos de la planta de la radio y, así, desapareció el único espacio específico que tenía la música cuyana”, dijo el conductor del ciclo, Fernando Pedernera, que está radicado en Buenos Aires y fue galardonado por el Senado de la Nación.



"Con el macrismo hubo un vaciamiento y en la FM Nacional Folklórica se podría decir que se había vuelto a un universo sonoro paisajista, a un tiempo primario del folclore, incluso anterior al Movimiento del Nuevo Cancionero que transformó todo a fines de los '60. Se trata, ahora, de recuperar los espacios de nuestra música, con su compromiso con este tiempo histórico", dijo Pedernera, conductor del ciclo. El sanluiseño primero trabajó en Radio Nacional San Luis, después pasó por el aire de Radio Dimensión y Máxima FM.

"El cese del programa ocurrió en un contexto de eliminación del aire de los contenidos hechos por los trabajadores históricos de la planta de la radio y, así, desapareció el único espacio específico que tenía la música cuyana", rememoró Pedernera, locutor puntano radicado en Buenos Aires desde 1995.

"El programa nació una vez a través de una fortuita intervención mía en el programa de (Héctor) Larrea y que escuchó el entonces coordinador de la radio, Marcelo Simón. Me cruzó y me dijo ‘habría que prohibirle el aire a todos los que saben de verdad de folclore porque nos dejan mal parado a los demás’. A partir de aquella broma apareció la idea de hacer el programa, que se hizo realidad años más tarde y se convirtió en una referencia", dijo Pedernera, quien anticipó que para esta temporada de "Los herederos del Cuyum" preparó un material especial con centro en la presencia de la mujer en la música cuyana, ya que el azar ubicó el estreno del programa el 8 de marzo. “Hoy las mujeres están marcando la cancha”, declaró el ex alumno de la Escuela Normal Mixta Juan Pascual Pringles, que egresó como locutor nacional y se fue a trabajar a Buenos Aires.

-Si uno juzga el lugar que ocupa cada música regional en los medios, el folclore cuyano aparece relegado ¿cuál es la razón?

-Fue una consecuencia del llamado "Boom del folclore" de los '60 (el acercamiento de la industria musical al género). En ese momento ganó terreno el folclore norteño y santiagueño en detrimento de músicas como el chamamé y las especies de Cuyo. El músico cuyano siempre fue muy reacio a salir de su territorio. Eso jugó en contra. Pero no fue siempre así. En los inicios de la radiofonía argentina había un importante lugar para la música cuyana. No nos olvidemos que desde la década de 1910 el propio (Carlos) Gardel trabajaba con Saúl Salinas, célebre guitarrista cuyano, que es quien le pasa todo su repertorio folclórico. Gardel cantaba entonces canciones criollas. No nos olvidemos que, por ejemplo, “El Sol del 25” es un gato cuyano de doble giro. Después, claro, desde "Mi noche triste" (1916), Gardel tomó otro rumbo. Pero nosotros reconocemos en Gardel al primer gran cantor de la canción cuyana. Un cuyano nacido en Toulose.



-¿De qué modo incidió ese boom comercial?

-En el marco de ese suceso apareció el Festival de Cosquín y otras músicas se impusieron con más determinación. Existía cierto sentimiento despectivo hacia la música cuyana. El estilo plañidero de Hilario Cuadros, por ejemplo, era descalificado por algunos como una música de borrachos. Hay un enorme recorrido histórico que tratamos de recoger desde el programa.



-A veces se señala que se trata de una música conservadora ¿es cierto ese enunciado?

-Tal vez lo ha sido en las temáticas y claramente ha sido escrito mayoritariamente por varones. Nos toca debutar en la víspera del 8M así que prepararemos un programa con artistas como Sandra Amaya de Mendoza, o Sonia Amaya de San Luis. También es muy fuerte la presencia de Marita Londra, que es entrerriana, pero que escribió muchos motivos cuyanos a partir de su sociedad musical con Jorge Marziali. Y, entre las más jóvenes, Paula Neder, Gabriela Fernández y María Eugenia Fernández, por citar solo a las mendocinas, entre tantas más. Hoy las mujeres están marcando la cancha.

Fuente: Télam