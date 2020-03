Comenzó el montaje de la malla externa del Hospital Central

La construcción del nuevo Hospital Central no detiene su marcha y ya empezaron a trabajar en la parte exterior. Comenzó el montaje de una malla metálica que bordeará todo el edificio. Además de ser una pieza con un diseño muy innovador y estético, la estructura tendrá la funcionalidad de regular la temperatura interna del edificio, para lograr una mayor eficiencia energética y contribuir al cuidado del medio ambiente.



En una nueva visita al Hospital, el ministro de Obras Públicas e Infraestructura Felipe Tomasevich siguió de cerca el inicio de la ejecución de las tareas para levantar la malla que envolverá a todo el edificio, algo que sin dudas llamará la atención por el estilo arquitectónico.



"Nosotros la llamamos la 'cáscara' de este gran hospital. Es el inicio de la colocación de la estructura envolvente del edificio, que no solo cumple una función arquitectónica y de diseño, sino que a su vez es fundamental para la termorregulación interna. Ayuda a la eficiencia energética por la entrada de luz y por eso tiene distintas características en todas sus caras, que quizás a simple vista no se aprecian", afirmó Tomasevich.



Luego continuó: "Recién estamos comenzando con el montaje. El plazo de colocación para la estructura es de un mes y medio, siempre y cuando las condiciones climáticas nos ayuden. Tenemos varias grúas cumpliendo las tareas. Se requiere un trabajo muy preciso que se hace en altura y por eso que no haya viento es clave para esta etapa".



Con el edificio aún en plena ejecución, las distintas caras de la "cáscara" se levantarán a medida que las fachadas ya estén en condiciones para el montaje exterior.



La estructura consta de muchos tubos metálicos de 32 centímetros de diámetro enlazados entre sí, formando pequeños triángulos que son cubiertos por placas de aluminio distribuidas estratégicamente para capitalizar de la mejor forma la luz solar, además de reflejarla de distintas formas, lo que va a generar un efecto tridimensional, según afirmaron en el Ministerio de Obras Públicas. La idea es que durante la noche también tenga una iluminación especial, lo que también generará un gran atractivo visual.



Más allá de la arquitectura innovadora que presentará, el Hospital Central se prevé como el centro de salud más importante de la región. Tendrá 52 mil metros cuadrados, 400 camas y 16 quirófanos que se distribuirán en distintos bloques y pisos. En la planta baja estarán la atención de urgencias, diagnóstico por imágenes, laboratorio, consultorios de especialidades, diálisis, gastroenterología, administración, tratamiento social, vestuarios del personal, morgue, anatomía patológica, cocina con comedor, farmacia y lavadero. Un piso por encima funcionarán los quirófanos, hemodinamia, terapia intensiva, unidad coronaria, sala de esterilización, hemoterapia e ingeniería clínica. En la segunda planta se ubicarán las redes de instalación y en la tercera, la internación general. Para todo esto el gobierno puntano invirtió casi siete mil millones de pesos.



"Actualmente estamos con un 61 por ciento de avance y trabajamos sobre los plazos estimados. Seguimos adelante con esta obra, que es la más importante de la República Argentina hoy por hoy en ejecución. Estamos contentos y orgullosos por eso", afirmó el ministro de Obras Públicas.