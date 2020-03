El coronavirus (COVID-19) ya superó los 100 mil contagios en todo el mundo. Nicolás Di Ninno y Pablo Suárez son dos puntanos que residen en Estados Unidos y le contaron a El Diario de la República Dos puntanos en Estados Unidos, en alerta por el coronavirus. Aseguran que hay faltantes de alcohol en gel y barbijos.

Di Ninno (31) hace cinco años que reside en Florida. "Uno de los infectados vino de Nueva York. Ahí realizaron un seguimiento del virus para conocer de dónde provino", dijo y detalló que finalmente se supo que fue una mujer que había regresado de Milán (Italia), una de las zonas más afectadas por el COVID-19. "Lamentablemente fallecieron ella, su hermana y otras personas con las que tuvo contacto", comentó.

Frente a esta situación, las escuelas pegaron carteles con las acciones de prevención, dieron charlas y pusieron a disposición de toda la comunidad educativa alcohol en gel, como así también les comunicaron a los papás de los alumnos evitar las aglomeraciones de gente y el contacto directo con personas cuando no sea necesario tenerlo.

El puntano contó que el gobierno norteamericano abrió una línea telefónica no solo para asesorar sobre la dolencia, sino también para el registro de nuevos casos. Además, dijo que Donald Trump firmó un acuerdo y liberó fondos por 8.300 millones de dólares para combatir el coronavirus.

Ante la inminente llegada de la primavera, la ciudad de Fort Lauderdale decidió suspender su tradicional festival Spring Break, al cual asisten jóvenes de toda Norteamérica para celebrar la semana del estudiante. En esa misma sintonía, Miami canceló por primera vez después de 21 años el Ultra Music, un encuentro de música electrónica.

Precisó que en esa zona los ciudadanos arrasaron con el alcohol en gel y los productos de desinfección. "Mi familia viene en un mes. Fui al supermercado a buscar provisiones y no quedaba nada", expresó Di Ninno preocupado, quien agregó que los barbijos, en particular, aumentaron su valor. "Los precios acá están regulados y no pueden subir los valores frente a una situación como en la que estamos", dijo.

Manifestó que las empresas American Airlines y Delta suspendieron sus vuelos a Milán por la propagación del coronavirus en Italia, como también a China, debido a la baja demanda y por recomendación del gobierno. Estiman que en mayo se reanudará el servicio. "Todas las personas que estuvieron en Italia, China y Corea del Sur en los últimos catorce días no pueden entrar al país", precisó. Sobre cómo sobrelleva el día a día frente a la constante aparición de casos del nuevo virus, el joven resaltó que se lo toma con tranquilidad y que confía en el nivel sanitario del país del norte.

Suárez vive en Burlington (Vermont), al norte de Nueva York y a 40 minutos de la frontera con Canadá. Dijo que la gente está muy preocupada. "Aumentaron los precios del gel para las manos y las mascarillas, aunque no he visto a nadie usarlas", contó el puntano, quien destacó que las autoridades médicas aconsejaron prepararse para evitar más contagios.

Añadió que los restaurantes, por ahora, funcionan normalmente. "Yo trabajo en uno. El único inconveniente, y quizás bueno al mismo tiempo por esta circunstancia, es que estamos en temporada baja. No hay mucha actividad. Los lugares de más peligro son las zonas turísticas, como complejos de sky y los parques de agua bajo techo", explicó.