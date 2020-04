Los vecinos de Tilisarao deben usar protector para salir a la calle

Este jueves el intendente de Tilisarao, Jorge Fernández, decretó el uso obligatorio del protector bucal y nasal para circular por la localidad, al igual que otras municipalidades y provincias del país, como Tigre y Corrientes. El objetivo es sumar un método de protección casero para reforzar las medidas de prevención contra el coronavirus.

En el Decreto Nº 28, la Municipalidad de Tilisarao estableció “la obligatoriedad de la utilización de mecanismos de protección nasal y bucal en todo lugar de circulación publica y/o espacio donde concurra el público en general, tales como bancos u otras entidades financieras, supermercados almacenes y afines, estaciones de servicio, locales comerciales en general y transporte”.

“No exigimos un barbijo, sino un cobertor bucal y nasal casero, ya que el uso masivo de este lleva a que haya desabastecimiento y no queremos interferir en eso. La idea es que la gente use lo que tenga en su casa y que no salga a comprar los descartables”, especificó Fernández.

Algunos métodos de protección caseros pueden ser el uso de pañuelos o la confección de barbijos “artesanales” con telas que la gente tenga al alcance en su propia casa. “Seguimos el consejo de los especialistas como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pedido de los comerciantes locales de los rubros que siguen trabajando e incluso las recomendaciones del Presidente”, aclaró el intendente.

A nivel nacional

Tucumán, Santa Fe, Neuquén, La Rioja, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Salta, la ciudad bonaerense de Zárate y los municipios de Tierra del Fuego y Entre Ríos también recomendaron el uso de una máscara facial para circular por la vía pública.

En repetidas entrevistas el presidente Alberto Fernández se pronunció a favor del uso de barbijos de fabricación casera. "Lo que abunda no daña; si cubrimos la boca y la nariz ayudamos a que el contagio sea más difícil y para eso podemos hacer barbijos caseros", dijo a medios nacionales.

Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que el uso de barbijos caseros es una medida de protección "adicional" para evitar difundir el coronavirus en períodos asintomáticos de la enfermedad, pero que de ninguna manera "reemplaza" al lavado de manos y superficies, la ventilación de ambientes y, sobre todo, no elimina la necesidad del distanciamiento social.

La funcionaria nacional señaló, en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que “es muy importante reservar el uso de barbijos quirúrgicos y de alta eficiencia para los casos confirmados, sospechosos y para el equipo de salud” ya que “se trata de insumos críticos a nivel mundial que tienen un uso apropiado en función de la evidencia científica”.

Con respecto a la confección de un barbijo o cubreboca casero, Vizzotti afirmó que "si alguien que decide usarlos tiene que saber varios conceptos: debe tener varias capas de tela, tiene que poder ajustarse a la cara, es de uso individual y debe poder lavarse y reutilizarse”. Y además recordó que sirve para "minimizar la transmisión" a otras personas y no como protección para el portador.