Federico Illanes, un “León” que quiere dejar su sello en México

Federico Illanes, ese “León” de la mitad de la cancha que brilló en San Luis vistiendo la camiseta de Juventud, hoy está en Cafetaleros de México, lejos de su familia. Tomando los cuidados necesarios y en cuarentena por el flagelo del coronavirus, no ve la hora de que todo esto pase para volver a la cancha y transpirar la camiseta como lo hace cada vez que le toca jugar. “Es difícil el momento porque me encuentra lejos de mi familia. Estoy con mi pareja cumpliendo la cuarentena. Por suerte, a través de las redes sociales estoy en contacto con mi gente y sé que está bien, tomando los recaudos necesarios”, dijo Federico, mientras disfrutaba unos mates.

Sabe lo que es pelearla. Ahora está jugando en Cafetaleros de México, pero para llegar tuvo que luchar mucho. Hizo inferiores en Lanús y Godoy Cruz, pero no llegó a debutar en Primera. San Martín de Mendoza le dio la chance de mostrarse. Después emigró a Independiente de Neuquén, hasta que en 2018 recaló en San Luis para jugar en Juventud una temporada. Fue ahí donde tuvo su paso más alto. Fue el “León” de la mitad de cancha del “Juve” y eso le valió una venta a México, para jugar en Tiburones Rojos de Veracruz. En agosto debutó; sin embargo su paso fue corto, ya que en diciembre el club fue desafiliado por falta de pagos y todos los jugadores quedaron en libertad de acción. Illanes no bajó los brazos, se quedó en México y fichó para Cafetaleros de Chiapas. De esa manera, llegaba a su séptimo club.

Con 25 años (el 29 de junio cumplirá 26), el “León” quiere dejar su huella en tierra azteca.

En México. Jugó en Tiburones Rojos de Veracruz, y ahora en Cafetaleros. Foto: C.D. Veracruz

Mientras entrena en su casa —el club le dio una rutina—, el mendocino no se olvida de su paso por el “Juve”. “En Juventud me hicieron sentir como en casa. Hicieron que logre ese sentido de pertenencia hacia la camiseta y su gente. Siempre me hacen llegar su cariño. Estoy muy agradecido al club y a sus hinchas, y espero volver algún día para retribuirles todo lo que me dieron”, aseveró con voz firme el número cinco, quien fue partícipe de grandes batallas con el equipo puntano.

Fue a México en busca de un progreso futbolístico, de un trampolín que le permita dar otro gran salto. No obstante, algunos obstáculos se cruzaron en el camino: primero la desafiliación de Tiburones Rojos y ahora la pandemia que tiene en vilo a todo el mundo y que paró las actividades. Pero este guerrero saltará esas barreras y seguirá adelante, como cuando recuperaba la pelota, tomaba la lanza y se iba en busca del arco rival.

En Cafetaleros de Chiapas comparte plantel con otro mendocino, Daniel Imperiale. Esto hace que la lejanía sea más llevadera: siempre es bueno tener un coterráneo cerca.

Lleva el fútbol en su ADN. Es un profesional con todas las letras. Como a todo jugador, le hace falta esa adrenalina de saltar a un campo de juego, de ir a trabar una pelota y sentir el aliento de la hinchada, pero sabe que para eso falta. “Hay que seguir en casa para cuidarse y cuidar a los demás. Hay que tomar todos los recaudos. Salir solo para las compras de primera necesidad. Tomar conciencia por uno y por el otro. Espero que pase pronto”, afirmó Fede.

Es dueño de un gran potencial. Ese pibe que se prendía en los picados en su Mendoza natal, donde cualquier campito servía para jugar al fútbol, donde dos montoncitos de ropa hacían de arco y el siga-siga era el común denominador porque no había árbitros, ahora quiere dejar su sello en México. El “León” Illanes se propuso llegar. Ya dio el primer paso y sabe que lo mejor está por venir.