Los gimnasios puntanos se las ingenian y dictan clases virtuales

El aislamiento social obligatorio dejó muchas actividades comerciales frenadas. Los gimnasios son parte de los tantos rubros afectados, pero para sobrellevar esta crisis algunos decidieron implementar las clases virtuales y mantener la atención de sus clientes. Brindan videos y entrenamientos en vivo en los que explican las técnicas y los ejercicios según la necesidad de cada alumno. Además, algunos locales alquilan los elementos para hacer la actividad física, como pesas y bicicletas de spinning.

"Muchos gimnasios del país estamos adoptando esta modalidad para mantener el ritmo de entrenamiento de nuestros atletas. Particularmente lo hago hace varios meses, porque tengo algunos alumnos que se fueron de vacaciones y, para no cortar las clases, les pasaba las indicaciones por video y ellos me hacían una devolución y con base en eso les hacía las correcciones por videollamada o en un video. Ahora me estoy manejando de esa misma forma", contó Alberto Guardia, dueño del gimnasio Dynamic Gym.

Agregó que alquilará elementos para entrenar, como mancuernas, pesas rusas, pelotas, bandas y bicicletas. "La mayoría de los ejercicios que hacemos se realiza con el propio peso corporal y con muy pocas herramientas, para que sea más simple y se eviten el costo del alquiler y la logística que eso significa", expresó.

Afirmó que en la página de Facebook de Dynamic Gym subió tres entrenamientos en video que son para toda la comunidad y que a partir de ahí comenzaron a pedirle hacer un seguimiento de sus sesiones de actividad física. "Pueden escribirme a mi teléfono personal, que es 2664201154", informó.

Eduardo Garay es dueño de Power Gym. Comentó que hace mucho tiempo da clases a distancia. "Ahora lo hacemos con videos de rutinas de entrenamiento. Esta es la única manera que tenemos para seguir manteniendo el estado físico sin tener que salir de casa", manifestó.

Eduardo comentó que, para poder desarrollar sus clases virtuales, lo primero que hace es una consulta con el alumno. "Le pregunto sobre su trayectoria deportiva, si tiene alguna lesión, cómo se alimenta y le pido una serie de ejercicios para ver su movilidad. De ahí diagramamos las clases; además del funcional hacemos rutinas localizadas para desarrollar músculos en particular", detalló.

"Para tomar mis clases me pueden contactar a mi teléfono, 2664236690, y yo les paso una información más detallada dependiendo del objetivo de cada persona", indicó.

Otra actividad que no se detuvo por la cuarentena es el pole dance. La instructora de la escuela Fuerza Natural, Azucena Valenzuela, dicta sus clases a través de Zoom, la plataforma de videoconferencia. "Las clases pueden ser grupales o individuales. Duran una hora y hacemos flex, que sirve para lograr la flexibilidad del cuerpo, paradas de mano y entrenamiento físico, para no perder el ritmo y luego poder continuar los ejercicios en el caño", señaló Azucena.

"Siempre arreglamos un horario en el grupo que tenemos de pole en WhatsApp, por lo general es de 18 a 19. Una vez que nos ponemos de acuerdo mando el link de Zoom y empezamos a entrenar. Me tienen que escribir a mi celular, que es 2665015733, para comenzar y doy una clase de prueba sin cargo. El costo es de 150 pesos por sesión y se abona por Mercado Pago", indicó.