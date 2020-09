Los gimnasios abrieron y congelaron sus cuotas

Luego de que el Comité de Crisis autorizara nuevamente a trabajar a los gimnasios, los propietarios abrieron sus locales con novedades. Una de ellas es que a través de la cámara que los nuclea, acordaron una adecuación en el valor de la cuota mensual y ahora decidieron congelar esa tarifa hasta fin de año. También reconocerán a los clientes el pago en el tiempo que estuvieron cerrados y algunos, a pesar de estar exentos, decidieron continuar respetando la fecha con la finalización del DNI, dependiendo de si el número es par o impar.

“He estado en contacto con mis colegas e incluso he hablado con gente de San Luis y todos estamos de acuerdo en hacer el esfuerzo y reconocerle a la gente los días que tenían abonados y no pudieron entrenar. Esto es una decisión propia, no nos obliga el Comité ni nadie, pero nos parece lo más justo porque no depende de nosotros ni de ellos el poder abrir”, contó Cristian Carrizo, propietario de un local ubicado en avenida 25 de Mayo.

Cristian Gridasow, dueño de otro que está en General Paz, reveló que han recibido muchas consultas para comenzar con la actividad física. “Pero también hay miedo de salir o de empezar y que a los pocos días regresemos al aislamiento, entonces hay incertidumbre en nuestros clientes”, sostuvo.

Aseguraron que reconocerán en la cuota los días que no pudieron ejercitarse por la Fase 1.

Por eso, uno de los gimnasios habilitó una aplicación para celular en donde informan las novedades y cada interesado puede pedir su turno, pero automáticamente cuando se completa el cupo no permite una nueva inscripción. Otros trabajan con la cartera de clientes habituales, les explican las recomendaciones para evitar malos entendidos, y un tercer grupo, además de adaptarse a los pedidos, exige a los nuevos que llenen una declaración jurada para manifestar que no han estado en contacto con ningún caso positivo de COVID-19 y cada vez que lleguen deben exhibir su cédula de identidad.

Susana Lanzetti, referente del centro de entrenamiento de calle Curupaytí, explicó: “Yo personalmente le tomo la temperatura a cada persona que ingresa, y pido que limpien la suela del calzado con lavandina y las manos con sanitizante. Damos turnos cada una hora y las clases duran 45 minutos, entonces tenemos tiempo de desinfectar todo”, afirmó.

La nueva disposición es que la matrícula sea del 25% de la capacidad de cada lugar, que exijan el uso del tapabocas y que el distanciamiento sea de cuatro metros en vez de dos. También deberán desinfectar manos y pies, y cada aparato que utilicen antes, durante y después del entrenamiento. Cada alumno deberá llevar sus elementos personales.