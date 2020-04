Trabajar la tierra, una manera de atravesar la cuarentena

Probablemente todos tienen una lista de cosas y actividades por hacer y deciden realizarlas ahora que la cuarentena obliga a permanecer dentro de casa. Una de ellas puede ser la creación de una huerta familiar. “Es una tarea que se puede hacer con niños, es muy bueno que ellos siembren porque así trabajan en el reconocimiento de una semilla, cómo ponerla en el suelo, a qué profundidad, lo mismo si trasplantan los plantines, porque observan cómo va creciendo, es un proceso que es motivante para los chicos”, propuso Leonardo Monteagudo, jefe del Área Desarrollo Hortícola del Ministerio de Producción de la provincia.

“Para quienes tienen patio el primer paso es buscar el lugar en el que va a estar emplazada, tiene que tener buena cantidad de luz y tiene que estar al reparo del viento. El suelo debe ser fértil. Si la tierra tiene un aspecto endurecido, es decir compacta, no podrán usarla. Un ejemplo es la que sirvió de paso de autos o personas”, explicó Monteagudo y agregó que una de las maneras de darse cuenta de que no se puede trabajar la tierra es echarle agua, si no se absorbe, no sirve.

El jefe del Área Desarrollo Hortícola indicó que hay que remover el suelo en, al menos, unos veinte o treinta centímetros de profundidad. Es importante delimitar el terreno para saber cuánta es la capacidad de lo que se va a trabajar.

“Los cultivos serán elegidos con base en la época en la que se van a producir. Si son para otoño-invierno se puede sembrar acelga, lechuga, rúcula, espinaca, que son los que se denominan de hoja. También se puede poner coles como brócoli, coliflor y repollo; cebolla y ajo. Para primavera-verano se puede plantar tomate, berenjena, pimiento, todo tipo de zapallos, maíz y maíz dulce, remolacha y las hojas andan muy bien también”, afirmó.

Dijo que además de la siembra, una huerta se puede completar por trasplante, es decir, colocando plantines.

“Más allá de que armar una huerta en casa, es una actividad que demanda tiempo, también ayuda a gestionar la paciencia. Porque los resultados no son inmediatos, requiere de cuidado y perseverancia. Hay que controlarla todos los días, observar el crecimiento de cada planta, regular la cantidad de agua, o si le da mucho el sol”, especificó Monteagudo y añadió que lo recomendable es que en esta temporada el riego se haga por la mañana, “para que durante el día mantenga la humedad”.

Quienes viven en departamentos o disponen de un balcón o de una terraza, también pueden armar su propia huerta. “Se pueden construir macetas, actualmente una manera de conseguir información general es consultar en internet tutoriales sobre el armado. Hay muchísimas maneras de hacerlas sobre distintas superficies y situaciones. Por ejemplo, hay quienes usan cajones o macetas grandes, se pueden armar con distintos materiales, lo que es indispensable es que puedan contener el sustrato del suelo y que aguanten la humedad constante”.

Lo mismo que sucede con el suelo, los cajones o macetas deben tener una profundidad de entre 20 y 30 centímetros, con tierra de calidad que puede ser comprada o que sea fértil. “Te das cuenta cuando es buena porque tiene lombrices y bichos, y el agua se absorbe. Mientras más vida tenga mejor. Además hay que hacerle perforaciones o huecos debajo del recipiente para que salga el excedente de agua”.

Las semillas se consiguen en supermercados o en alguna forrajería. “Hay que tener en cuenta que en el envoltorio la fecha de envasado no sea de más de un año porque si no, no sirven, no tienen el mismo poder germinativo que una más nueva”, aseguró Monteagudo.

Un dato importante que brindó el jefe del Área Desarrollo Hortícola es que “en los surcos de la huerta hay que poner agrupados los cultivos de la misma especie, sean trasplantados o sembrados. Por ejemplo, si ponemos una fila de lechuga que sea toda de lechuga; la fila que esté al lado puede tener acelga”.

“Además es buena la asociación de la huerta con las plantas aromáticas alrededor de ella. Como lavanda, romero, orégano, perejil, salvia y menta. Todas producen efectos positivos, como de repelencia y de atracción de algunos tipos de insectos que se alimentan de otros y que van nutriendo el suelo”, concluyó.