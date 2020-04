Ernesto Snajer lanzó una nueva temporada de "Notas de Paso" con más música para ver

La octava temporada del programa “Notas de Paso” que el guitarrista Ernesto Snajer conduce a través de la señal de cable Canal (á) sale por primera vez fuera de Argentina para mostrar los sonidos y reflexiones de grandes músicos contando sus formas y vivencias porque como subraya el creador del ciclo “lo único que me interesa es mostrar calidad”.

El músico, compositor y productor que desde fines de 2012 propone diálogos y sonidos con colegas del oficio en el contexto de “Notas de Paso” remarca que en el ciclo “la apertura a nivel géneros y estilos es total, lo único que me interesa es la calidad de cada persona invitada”.

La nueva serie de entregas de este clásico televisivo para melómanos incluye como novedad los primeros cruces más allá de las fronteras locales a partir de un viaje que Snajer realizó el año pasado a los Estados Unidos.



“Lo que trato de hacer es entrevistar a personas bastante conocidas y también mostrar el trabajo de gente increíblemente talentosa que no es tan famosa”, explicó el conductor, Ernesto Snajer.



“Anduvimos por Nueva York y pudimos encontrarnos con el baterista mexicano Antonio Sánchez (integrante del Pat Metheny Group) y con los pianistas argentinos Pablo Ziegler y Leo Genovese”, reveló sobre esos invitados.

Otras personalidades presentes en la nueva serie de envíos de “Notas de Paso” que tendrá 15 capítulos —pero no ha terminado de conformar su nómina debido a la pandemia de coronavirus— la integran el tucumano Manu Sija, el guitarrista Juan Filipelli, el baterista Quintino Cinalli, el saxofonista Pablo Rodríguez, el saxofonista Andrés Hayes con su sexteto de jazz y Vitale-Baraj-González.

Snajer tiene varios proyectos plasmados —entre ellos el Zabeca Dúo con Mariano Cantero, en el trío que comparte con Guido Martínez y Diego Alejandro o en proyectos guitarreros con el danés Palle Windfeldt y con el formoseño Matías Arriazu— y una profusa labor como productor de álbumes de Liliana Herrero, Verónica Condomí y Teresa Parodi, entre más.

“Estaba embarcado en muchas cosas y no sé cómo se irán a retomar después de la pandemia”, contó Snajer de futuros proyectos. “Por un lado un nuevo trío de guitarras con Marcelo Dellamea y Matías Arriazu, fechas con mi propio trío y tocadas con mi hijo Camilo que también toca la guitarra. Pero además, en diciembre del año pasado grabamos todo un repertorio especial junto al pianista de tango Cristian Zárate, para un cuarteto con Nicolás Enrich en bandoneón y Guido Martínez en bajo al que aporté un tango, una milonga, un chorinho y una especie de chacarera”, explicó.

“Antes estaba más sumergido en preguntar solamente cuestiones musicales, pero también están las cuestiones humanas y en ese plano siento que cada vez tengo que preguntar menos porque el diálogo fluye mejor”, dijo Snajer sobre su rol.

Sobre el programa, que va por una nueva temporada, dijo que “una premisa permanente es que la línea musical no se cierre, sino que se expanda”.

“Lo que trato de hacer es entrevistar a personas bastante conocidas y también mostrar el trabajo de gente increíblemente talentosa que no es tan famosa. Pero una diferencia en el formato es que ahora estoy tratando de casi no tocar porque me doy cuenta que si yo tocaba le quitaba tiempo al invitado. Y en este momento elijo porque me gusta más mostrar lo que el invitado hace con sus propias formaciones”, aclaró.

“Las decisiones las compartimos con Sebastián Papalardo, que es el director del programa y también es músico, y me sugiere invitados en los que yo no hubiera pensado”, dijo Snajer del armado del elenco de invitaciones para cada año.

“Las cosas se fueron modificando porque fui cambiando yo más que por dar respuesta a las devoluciones del público. Antes estaba más sumergido en preguntar solamente cuestiones musicales, pero también están las cuestiones humanas y en ese plano siento que cada vez tengo que preguntar menos porque el diálogo fluye mejor”, agregó el conductor de su rol.

“Cuentas pendientes tengo millones”, comentó entre risas el músico de los colegas que no pasaron por el programa y le gustaría entrevistar, entre ellos Charly García. “Hay otras que no son mega estrellas y también son cuentas pendientes con las que tenemos las limitaciones de la distancia o los tiempos”, destacó.







Télam.