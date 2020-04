"Surco adentro", el primer disco de Martín Fernández

El tiempo fue el aliado más certero durante los últimos cinco años para Martín Fernández, quien esperó paciente para que su primer disco solista, “Surco adentro”, saliera a la luz. Las canciones que integran el material fueron grabadas en 2015 y el proceso de edición fue largo pero hondamente positivo para el cantor que sabe de paciencia ante las adversidades. Ahora, no solo lo tiene en formato físico, un objetivo que logró cumplir, sino que también en todas sus plataformas virtuales.

Rodeado de bosque autóctono y con las sierras al lado, Martín vive en medio del monte, a diez kilómetros de Cortaderas, junto con su familia. Tiene de vecina a Liliana Mainardi, una escritora que, como él, eligió alejarse de las grandes ciudades y enfocarse en la vida campo adentro. Su amistad comenzó cuando Liliana invitó a Martín a la presentación de su libro de poemas. Cuando el músico tuvo en sus manos la edición se hechizó con los versos de su amiga escritora. Fue el momento preciso en que se los pidió prestado.

“Cuando descubrí sus libros yo jugaba con unas ideas musicales adentro de mi cabeza que me pedían salir. Liliana me invitó a cantar a la presentación de sus poemas y me regaló una edición. Cuando los leí me tocaron mis fibras más íntimas. Los poemas tratan de vivir rodeado de naturaleza, pero tienen un trasfondo filosófico profundo que pone en juego sentimientos, emociones y cosas que se pueden analizar", explicó el autor y definió a esos poemas como ideales para transformarlos en canciones.

Fernández, también integrante de “Del Monte Dúo”, antes de comenzar a grabar en el estudio “Lampalagua”, en la Villa de Merlo, realizó un boceto casero de las canciones y se las mostró a Liliana, su primera oyente. “Tuve su luz verde desde un primer momento. Les gustaron y se emocionó y eso fue una satisfacción muy grande para mí. Ahora siento que sus poemas tienen alas”, agregó el artista.

Martín atribuye el proceso tardío de edición, y los años que esperó para que “Surco adentro” por fin sea una realidad, a su manera independiente de trabajar. “Entendí por qué los músicos prefieren trabajar en equipo, resulta mucho más fácil. Casi todos los instrumentos los toqué yo y estuve en cada proceso de edición, mezcla, masterización, producción y hasta el diseño de presentación, que también fue mi idea", contó el cantante, quien de esa manera también explicó las razones del alargamiento en los plazos. "Cada canción tiene su propia orquestación y ninguna es igual a la otra. Para que el disco tenga una cohesión se trabajó mucho y eso me llevó un tiempo prudencial”, contó.

"Todas las decisiones que tuve que tomar para hacer el disco pasaron exclusivamente por mi". Martín Fernández.

La espera y la paciencia se equilibraron con la satisfacción de cumplir un objetivo, de tener las canciones en su poder y guardarlas para siempre en el trabajo discográfico, primer paso para compartirlas con los oyentes. “Estoy contento porque son canciones que quiero mucho. A lo largo de este tiempo salieron instrumentos más completos y posibles mejoras para grabarlas con mayor precisión, pero siento que no necesitaban ningún cambio. A estos temas no los siento propios, sino que simplemente pasaron a través de mí”, expresó Martín.

Para hacer el disco, el autor mezcló ritmos y géneros musicales que en otros proyectos no lograba conectar, por eso dice que “'Surco adentro' reúne los mundos que no eran fácil de unir. Con 'Del Monte Dúo', Fernández expresa lo más tradicional del folclore latinoamericano, que le gusta mucho y lo siente como propio, pero por otro lado tiene desde joven un vínculo muy grande con el rock.

"A medida que me eduqué musicalmente descubrí otras experiencias y en este disco no me puse ni frenos ni metas para expresarlas. Las canciones salieron solas y por eso las disfruto como si no fueran mías, tienen todo lo que alguna vez reprimí. A veces uno es su propio juez y en este caso no las pensé tanto”, concluyó.