Comerciantes iniciaron una campaña para visibilizar su crisis ante el coronavirus

El aislamiento social obligatorio propició el surgimiento de múltiples formas de expresión: aplausos en balcones para quienes enfrentan la pandemia, campañas en redes sociales en apoyo o crítica de políticas de gobierno y hasta festejos de cumpleaños organizados por vecinos que no pueden salir de sus casas. Pero un grupo de comerciantes puntanos eligió sus vidrieras para expresarse y visibilizar la crisis económica por la que atraviesa el sector. Este jueves, varios locales céntricos amanecieron con carteles que rezan #AuxilioAComercioYa en pedido de líneas de crédito para salvar sus negocios y para que les permitan trabajar cuanto antes. La campaña, organizada por un grupo cercano a los 400 comerciantes, sumaría varias vidrieras más en los próximos días.

"Las pymes fueron las primeras en acatar las disposiciones del gobierno nacional en cuanto al cumplimiento de las normas respecto a la pandemia. Eso no está en discusión. Queda claro también que el manejo de la situación ha sido muy efectiva y los resultados están a la vista. Todo el mundo entiende que cuanto menos circule el virus más factible va a ser la posibilidad de que volvamos a abrir. Es muy importante aclarar eso porque este no es un reclamo desde la insensibilidad, es un reclamo que se genera producto de la desesperación de los microemprendedores", comentó Jorge Moyano, vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Luis.

El principal reclamo detrás de la campaña, explicó, es no poder acceder a los créditos para pymes impulsados desde el Banco Central. Los comerciantes "no han sido alcanzados por las respuestas que se han generado a nivel nacional respecto al auxilio que se esperaba del sistema financiero".

"No es algo que pueda resolver el gobierno provincial, es algo que tiene que venir de Buenos Aires", sumó Vito Carmosino, presidente de la Cámara de Comercio. "El Banco Central es quien dispone la línea de créditos que ya estarían disponibles, pero las filiales locales no los tienen vigentes", aseguró.

Por otro lado, los 400 comerciantes que integran el grupo denominado "Comerciantes Unidos" también piden una pronta apertura de los locales "para que podamos empezar a tener alguna actividad".

"Tenemos que rescatar lo que se ha venido haciendo (en materia de salud), porque los casos en San Luis están muy bien controlados y eso no se puede perder. El sacrificio que se ha hecho para llegar a esa situación no se puede perder como si no hubiera pasado nada", opinó Carmosino sobre la reapertura de la actividad comercial. Pero es un tema que las pymes tienen muy en cuenta y por lo que ya han diagramado un protocolo para poder atender respetando los lineamientos sanitarios.

"Hemos hecho dos presentaciones al Gobernador (Alberto Rodríguez Saá) diciendo más o menos cuáles serían las pautas de apertura. Hablamos, por ejemplo, de un horario corrido, de mantener el esquema de los pares e impares para que no se congestione tanto de gente, de abrir más bocas de cobro", describió Carmosino.

Ni él ni Moyano supieron precisar qué número de comercios puso hoy los carteles de #AuxilioAComercioYa, pero sí aseguraron que se irán sumando más con el correr de los días.