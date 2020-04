Los chicos del "San Buenaventura" presentaron su promo en las redes

Los alumnos de sexto A publicaron un video en Instagram para no dejar pasar un ritual del último año escolar.

La pandemia no pudo aplacar el entusiasmo de los chicos de sexto A del Instituto "San Buenaventura". Como el aislamiento social los obligó a posponer los “rituales” del último año de cursada escolar, se las ingeniaron para hacer la presentación de sus buzos a través de las redes sociales. Se convirtieron así en la primera promoción de Villa Mercedes en usar esta modalidad y creen que son pioneros a nivel nacional.

“En la mayoría de los colegios es una tradición hacer un buen evento para mostrar la indumentaria, que es un símbolo que nos identifica como curso y con el que representamos al instituto”, señaló Fiamma Estrella, una de las alumnas. Cuando comenzó el ciclo lectivo, habían pactado una fecha para el acto, que sería el 13 de abril, habían preparado el show y las coreografías. “Pero nos agarró la cuarentena total”, advirtió.

Su compañera Josefina Frías reconoció que ya se habían resignado, hasta que por el grupo de WhatsApp que comparten empezó a germinar una idea: “¿Por qué no hacerla de forma virtual? No era lo mismo, pero era algo”, dijo.

"No podemos vivirlo como otros sextos, pero somos privilegiados. Tenemos celulares y acceso a internet", Josefina Frías

Es que los estudiantes ya tenían sus remeras y camperas desde febrero, con el diseño que habían encargado a una empresa de Río Cuarto y por los que abonaron $3.960 cada uno. “No podíamos tenerlas guardadas”, planteó.

Se pusieron de acuerdo sobre el contenido del video y eligieron Instagram como la plataforma para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Cada uno se grabó con el nuevo atuendo y Ramiro Matricardi fue el encargado de ensamblar todas las piezas. “Siempre me gustó editar. Todos me enviaron sus partes y le sumé algunos momentos graciosos. Me llevó toda una madrugada y la tarde del otro día”, contó el chico.

El resultado fue un audiovisual de 6 minutos y 34 segundos, que muestra cómo les calza la indumentaria a todos los alumnos, mientras se arreglan, ríen, bailan y juegan. Hasta ayer, fue visto por más de 5.000 usuarios y obtuvo más de 200 comentarios.

“Estamos muy contentos con las repercusiones y además lo disfrutamos un montón porque nos unimos para hacer esto. Tenemos muchos bloopers que seguramente vamos a subir”, valoró Fiamma.

Es que además de ser una de las primeras promos en animarse a la presentación virtual, los estudiantes sostienen que fue una forma de disfrutar de su último año escolar a pesar de haber visto cómo muchas de sus expectativas se derrumbaban.

De hecho, ya firmaron contrato con una empresa para la fiesta de recepción en diciembre y algunos habían empezado a abonar cuotas para viajar a Bariloche. “Tratamos ser positivos para que, por lo menos, podamos tener nuestra colación y estar todos juntos”, expresó.

Frías dijo que prefieren no quedarse solo con lo negativo. “No podemos vivirlo como otros sextos anteriores, pero reconocemos que somos privilegiados. Tenemos buzos, acceso a internet, celulares para grabarnos y vivir esto de otra forma, no como quisiéramos, pero igual lo podemos hacer”, planteó.